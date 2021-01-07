نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الانتهاء من إجراء عدد من التحديثات على قسم الجوازات ووثائق السفر وإضافة عدد من الخدمات الجديدة لخدمة المواطنين والمقيمين، تعزيزًا للتحول الرقمي والتواصل الإلكتروني عن بُعد، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون الحاجة للذهاب للفروع والمقرات الحكومية، أطلقت بوابة ABSHER رسميًا، كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية الجديدة من خلال تطبيق أبشر أفراد للهواتف الذكية، على غرار تفعيل الحصول على الهوية الوطنية الرقمية أيضًا التي تم إطلاقها عبر التطبيق ذاته قبل أيام، والتي تساهم بشكل كبير ومباشر في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية، وفقًا لما أوضحته المديرية عبر موقعها الرسمي على تويتر، والتي أشارت إلى أنه يُمكن لجميع الوافدين والمغتربين المقيمين على أراضيها من الحصول على تلك الخدمة الآن.

كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية

أما عن كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية الجديدة، فيُمكنك الحصول على الإجراء الجديد بعد تحميل تطبيق أبشر أفراد على هاتفك من خلال الرابط الذي ننشره لكم خلال السطور التالية، وفور تحميل التطبيق، يتم تفعيل بطاقة هوية مقيم الرقمية من خلال تفعيل رمز الاستجابة السريعة المتغير: QR Code، والذي يستطيع قراءة رقمها الإلكترووني وأخذ لقطة دائمة محفوظة عليه، ليتم استخدامها عند الحاجة فور فتحه مباشرة، ويمكن استخدامه في حالة عدم وجود انترنت متصل بالجوال أيضًا، الأمر الذي سيوفر على المقيمين معاناة حمل البطاقة أو فقدانها أثناء طلب الجهات المختصة والأمنية رؤيتها.

رابط تطبيق أبشر أفراد للجوالات

وبعدما أوضحنا لكم عن خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية، ننشر لكم رابط الحصول على تطبيق أبشر أفراد التابع لبوابة أبشر للجوالات الذكية، والذي يُمكنك من خلاله تثبيته على هاتفك، ثم تفعيل الدخول والحصول على تلك الخدمة بكل سهولة، وتقديمها للجهات الرسمية أو الأمنية عند الضرورة أو الطلب، دون الحاجة لحمل النسخة المطبوعة منها، مع العلم أن يتم تحميل التطبيق بشكل عام لـ أبشر، ثم اختيار أبشر (أفراد – أعمال)، ويُمكنك تحميل التطبيق من خلال الآتي: