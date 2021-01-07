نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام منسوبي الأمن العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للأمن العام السعودي فعلت رابط استعلام منسوبي الأمن العام الجديد لجميع منسوبيها وذلك حتي يتمكنوا من الاستعلام عن خدمات منسوبي الأمن العام والتي تعتبر من الروابط المهمة لديهم للاطلاع علي المعاملات التي تأهلهم للترقية في أي وقت ومن أي مكان، حيث تأتي خدمة الاستفسار لمنسوبي الأمن العام لكي توفر الوقت والجهد عليهم للاطلاع أيضا علي الرواتب والأجور والبدلات دون الحاجة إلى للذهاب إلى فروع مديرية الأمن العام بالسعودية المنتشرة في العديد من المناطق بالأراضي الحجازية.

رابط استعلام منسوبي الأمن العام الجديد

كعادة موقع ثقفني يستعرض عليكم خطوات استعلام عن منسوبي الأمن العام لكي يسهل عليكم خطوات الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها المديرية عبر موقع وزارة الداخلية أبشر الخدمات الإلكترونية، والذي سوف نرفقه لحضراتكم عبر النقاط التالية.

البحث عن رابط بوابة أبشر الإلكترونية من محرك البحث جوجل من ثم.

تسجيل دخول وزارة الداخلية السعودية من خلال اسم المستخدم والرقم السري من ثم.

من الصفحة الرئيسية نختار قسم الخدمات الإلكترونية من ثم.

سنجد قسم الأمن العام ما بين الخيارات المتاحة نضغط من ثم.

سيتم تحويلك إلى صفحة بها حقول فارغة قم بملائها بشكل صحيح من ثم.

الضغط علي أيقونة بحث من ثم.

سوف تظهر نتائج خدمة استعلام عن خدمات منسوبي الأمن العام بشكل تفصيلي.

في الختام أوضحنا لحضراتكم متابعينا الأعزاء خطوات الاستعلام عن معاملات منسوبي الأمن العام ففي حالة وجود آي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور، حيث يمكن الاتصال علي رقم مديرية الأمن العام (شؤون التدريب- إدارة القبول والتسجيل) من اجل الاستفسارات بشكل اسرع من خلال الرقم التالي 920020405، كما يمكن التواصل معاهم إلكترونيا عن طريق البريد الالكتروني التالي [email protected] بكل سهولة ويسر، أو من خلال موقع المديرية الموضح لكم بأعلاه.