نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل خدمة الهوية الرقمية للمواطن والمقيم | هوية مقيم الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل الهوية الرقمية الجديدة بالمملكة العربية السعودية هي احدي التحديثات الجديدة التي تم تنفيذها وتوفيرها لجميع المواطنين سواء من السعوديين أو المقيمين، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية الكثير من خدماتها لأفرادها المقيمين بالمملكة من بينها خدمة تفعيل الهوية الرقمية، ويأتي تنفيذ هذه الخدمة تطبيقاً لعملية التحول الرقمي التي تنفذها المملكة في جميع المجالات الخدمية المتعلقة بالمواطنين، والتي بدورها تساعد علي تقديم أفضل الخدمات الحكومية اليومية دون بذل الكثير من الوقت والمجهود، ويتم استخراج الهوية الرقمية عبر نظام ابشر للأفراد الإلكتروني، ولا يشترط ذهاب المستخدم الي المقرات والمكاتب المعنية لتنفيذ خدمة الهوية الرقمية إلا في حالات الضرورة فقط من أجل تفعيل الهوية الرقمية الجديدة بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الهوية الرقمية الجديدة للمواطن والمقيم

تفعيل الهوية الرقمية الجديدة هي خدمة تمكن المواطن والمقيم من التعرف علي البيانات الخاصة بالهوية التابعة له من خلال منصة أبشر بطريقة إلكترونية سهلة، ويتم ذلك بواسطة رمز خاص يسمي كود qr سواء عبر تطبيق أبشر أو عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، ويمكن في حالة اتصال الجوال بالإنترنت يتم مسح الرقم والتعرف على جميع بيانات الهوية الرقمية.

وعبر تطبيق أبشر يستطيع أي فرد تحميل رقم الهوية الرقمية ويتم حفظها عبر الجوال الخاص به من أجل الاحتياج إليها في أي وقت يريده، وتسهل الهوية الرقمية الجديدة علي المواطن أو المقيم تنفيذ الخدمات الحكومية التي تستدعي إثبات وظهور الهوية الوطنية الرقمية.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية الجديدة 1442

وزارة الداخلية السعودية قد سهلت تفعيل خدمة الهوية الرقمية بالتعاون مع مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، ووفرت لجميع المواطنين المقيمين علي أراضيها هذه الخدمة الإلكترونية وما تسمي بهوية المقيم الرقمية، والذين يستعلمون بصفة مستمرة عن طريقة الحصول علي الهوية الرقمية، ويتم تفعيل الخدمة كالتالي: