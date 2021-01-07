نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المقبولين مكافحة المخدرات ١٤٤٢ رابط نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442 بالمملكة العربية السعودية يحتل بحث المواطنين المتقدمين وظائف ابشر للتوظيف بوزارة الداخلية. وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رابط نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات ١٤٤٢ لمن قاموا بالتقدم لشغل الوظائف في ديوان وزارة الداخلية 1442 السعودية. اسماء المقبولين مكافحة المخدرات ١٤٤٢ يمكنهم الآن الدخول على رابط أبشر توظيف والتعرف على نتائج القبول المبدئي.

اسماء المقبولين مكافحة المخدرات ١٤٤٢

بشرى سارة لجميع المتقدمين في وظائف مكافحة المخدرات الجديدة بعد إعلان موقع وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية السعودية اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442. حيث تم إعلان نتائج قبول مكافحة المخدرات ١٤٤٢ مبدئيا عبر بوابة أبشر للتوظيف.

ليتمكن بذلك المتقدمين على الوظائف رتبة جندي، رتبة جندي أول، الاستفسار عن نتيجة القبول المبدئي. وذلك برقم الهوية الوطنية للمتقدم من خلال الدخول إلى خدمة نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات من القائمة الرئيسية لبوابة أبشر الإلكترونية. سواء كان لحملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو للحاصلين على دورة تدريبية لا تقل عن عام بعد الثانوية.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442

الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442 هي الخطوة التكميلية التي يجب على المتقدمين القيام بها. وبعد التأكد من القبول في نتائج القبول في مكافحة المخدرات يقوم المتقدم باستكمال إدخال البيانات المطلوبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال الدخول إلى رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442 بتطبيق الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة أبشر.

تسجيل الدخول إلى القائمة الرئيسية.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على استعلام.

تظهر نتيجة القبول مكافحة المخدارات 1442.

شروط القبول في وظائف ديوان وزارة الداخلية

جاءت الشروط التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية لقبول المتقدمين للوظائف عبر بوابة أبشر الإلكترونية كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية.

وكذلك الوالدين يشترط أن يكون الوالد سعودي الجنسية غير متزوج أجنبية.

ألا يكون سبق الحكم عليه في أحكام مخله بالشرف والأمانة.

أن يلتزم المتقدمين بالشهادات المطلوبة.

يتراوح عمره بين ٢٢ عام إلى ٣٥ عام.

عدم الزواج من أجنبية.

يكون من المقبولين مبدئيا.

يشترط التقديم إلكترونيا فقط.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات ١٤٤٢

من خلال تطبيق الخطوات السابقة والدخول على رابط نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات 1442 يمكنك معرفة هل تم قبولك أم لا؟. جدير بالذكر أن سلم رواتب مكافحة المخدرات 1442 الجديد يبدأ من 2800 إلى 4340 ريال سعودي حسب الدرجة لرتبة جندي. أما رتبة جندي أول يبدأ رواتبها من 2950 ريال إلى 4700 ريال سعودي.