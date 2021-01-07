معايير الحرمان من العلاوة السنوية 1442.. شروط استحقاق العلاوة السنوية 2021

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عمر شويل - جدة نشرت الوزارة المعايير الخاصة بـ الحرمان من العلاوة السنوية 1442 ، كما نشرت أيضا شروط الاستحقاق من العلاوة السنوية بعد التعديل، ذكرت الوزارة ذلك في الدليل الاجرائي تسكين شاغلي الوظائف التعليمية ، ويبحث عن ذلك جميع من يحصل على العلاوة السنوية ويدخل ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، هذا ويحرم الموظف من العلاوة السنوية ويوجد بعض الحالات والمعايير التي سنتعرف عليها في هذا المقال، والموجودة في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة المتعلقة في الوظائف التعليمية المملكة العربية السعودية. الحرمان من العلاوة السنوية 1442 بعد التعديلات الجديدة وقد ذكرت الوزارة في الدليل الاجرائي العلاوة السنوية يحرم الموظف المشمول بلائحة الوظائف من علاوته السنوية ووردت في الفقرة الأولى في المادة الرابعة والعشرين منها، ويحرم الموظف في العديد من الحالات الموضحة على النحو التالي: الحالة الأولى الرخصة المهنية : في حال لم يحصل الموظف على وثيقة الرخصة المهنية أو لم يقوم بتجديدها في الفترة التي يتم تحديدها وفق نظام الخدمة المدنية والترتيبات والخوادم المحددة والمنظمة للرخصة المهنية في الهيئة

: في حال لم يحصل الموظف على وثيقة الرخصة المهنية أو لم يقوم بتجديدها في الفترة التي يتم تحديدها وفق والترتيبات والخوادم المحددة والمنظمة للرخصة المهنية في الهيئة الغياب في حال تغيب الشخص عن العمل بدون أي أعذار مقبولة لدى الجهات المعنية سواء كانت مادة أو مجددا أو تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة السابقة استحقاق الموظف في العلاوة السنوية

التقويم المتعلق في الأداء الوظيفي: في حال حصل على تقويم أداء وظيفي بشرط أن يكون بتقدير مرض وما دون ذلك في العام السابق استحقاق الموظف العلاوة السنوية. شروط استحقاق العلاوات السنوية هناك مجموعة من الشروط لـ استحقاق الموظف العلاوة السنوية ومن ضمنها: لمن تم ترقيته للمرتبة الحادية عشر وما دون فيجب هنا منح العلاوة الإضافية، في حال كان الموظف حاصل على تقويم الأداء الوظيفي درجة ممتاز في آخر سنة ما قبل منح العلاوة السنوية

يجب أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة

لمن يرقى بشكل استثنائي في بعض القواعد والشروط الخاصة بالترقية، لا يتم منحه العلاوة إلا في حال إذا نص على صرف العلاوة الإضافية للترقية الاستثنائية. شروط استحقاق العلاوة لمن يتم ترقيته إلى المرتبة العاشرة فما دون إن كان الموظف قد حصل على تقويم الأداء الوظيفي بدرجة جيد جدا في آخر سنة قبل أن يتم منحه العلاوة

يجب أن يكون الموظف المرقى في المرتبة التي يعمل فيها لمدة أربعة أعوام على الأقل

لمن يريد معرفة الدليل الإجرائي وجميع الأبواب فيه “العلاوة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة، السلم الانتقالي، سلم رواتب الموظفين ” والكثير من الأنظمة يمكن الاطلاع عليه في أي وقت

وجميع الأبواب فيه “العلاوة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة، السلم الانتقالي، ” والكثير من الأنظمة يمكن الاطلاع عليه في أي وقت يشترط أن لا يزيد عدد الأشخاص الذين يتحصلون على العلاوة أكثر من 50% من إجمالي الموظفين المرقين في كل مرتبة ولكل محضر ترقية بما يتناسب مع مواعيد الترقية والذي تم الاتفاق عليه مسبقا

يشترط أن لا يكون قد تم خصم شيء من معاش الموظف بسبب غيابه أكثر من خمسه أيام أو فرض عقوبة تأديبية خلال آخر سنتين من الترقية.

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