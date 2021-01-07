ترامب يتعهد بـ”انتقال منتظم” للسلطة في 20 يناير الجاري

بلادي – الرياض :

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس) بانتقال منتظم للسلطة بعدما صادق الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة، وذلك في إقرار واضح منه بالهزيمة في انتخابات الرئاسة.

وأعلن ترامب ذلك من خلال بيان أصدره بعد لحظات من مصادقة الكونغرس رسمياً على فوز جوبايدن بالرئاسة.

وقال: “حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 يناير”.

وأضاف”أنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأميركا عظمتها.