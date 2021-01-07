بلادي – الرياض :
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس) بانتقال منتظم للسلطة بعدما صادق الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة، وذلك في إقرار واضح منه بالهزيمة في انتخابات الرئاسة.
وأعلن ترامب ذلك من خلال بيان أصدره بعد لحظات من مصادقة الكونغرس رسمياً على فوز جوبايدن بالرئاسة.
وقال: “حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 يناير”.
وأضاف”أنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأميركا عظمتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتعهد بـ”انتقال منتظم” للسلطة في 20 يناير الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.