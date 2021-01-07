لدعم توظيف المواطنين ‏والمواطنات.. ‏”هدف” يوقع اتفاقية مع “جاهز”

بلادي – الرياض :
وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية تعاون مع شركة ”جاهز”، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات.
وتنص الاتفاقية على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف حيث يغطي البرنامج كافة المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام الصندوق؛ تركي الجعويني، أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط؛ وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة غصاب المنديل أن توقيع الاتفاقية؛ يتواكب مع رسالة الشركة في دعم الكوادر الوطنية؛ مشيراً إلى أن ”جاهز” تقود توطين الوظائف في قطاع التوصيل.
يذكر أن منصة جاهز تأسست في 2016م وهي شركة تقنية وطنية رائدة في مجال إدارة توصيل الطلبات من المطاعم، ويتعامل معها أكثر من 5 ملايين مستخدم.
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