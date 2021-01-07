“الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً عالي الخطورة من متصفح “فايرفوكس”

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.
وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة.
وأكد أن Mozilla أصدرت توضيحًا لهذه التحديثات المطلوبة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط.
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