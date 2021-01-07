“فهد الطبية” تحذر من أضرار الزيوت المهدرجة وتوضح بدائلها الصحية

بلادي – الرياض :
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أضرار الزيوت المهدرجة، وتأثيرها السلبي على القلب، وعلى صحة الإنسان، مشيرة إلى البدائل الصحية لها.
وأبانت المدينة أن الدهون المهدرجة هي دون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية مما يؤدي لتكون دهون صلبة ضارة، وتتم هذه العملية لغرض زيادة فترة الصلاحية، والمحافظة على الطعم، وتحسن قوام ونكهة الغذاء، فضلا عن أن صناعتها أقل في التكلفة.
وأضافت أن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة في شكل السمن النباتي “المارجرين”، ووجبات المطاعم السريعة، والكيك والبسكويت والفطائر، والشوربات المغلفة والنودلز.
وبينت أضرار هذه النوعية من الزيوت وهي زيادة نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، منوهة بأن البدائل الصحية للزيوت المهدرجة تتمثل في زيت الزيتون، وزيت الكانولا، ودوار الشمس، وزيت الذرة.
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