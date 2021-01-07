“الأمن البيئي”: ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي محملة على ‏‏54 شاحنة

بلادي – الرياض :
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة رجال الأمن العام أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع، محملة على 54 مركبة على كان على متنها 69 مخالفًا بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت القوات أن حملاتها بالرياض أسفرت عن ضبط 21 مواطنًا و13 مقيمًا على متن 20 مركبة محملة بالحطب المحلي، بالمخالفة لقانون المراعي والغابات.
وتمكنت القوات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وجازان ونجران والجوف وتبوك من ضبط 24 مواطنًا و10 مقيمين على متن 24 شاحنة محملة بالحطب المحلي.
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