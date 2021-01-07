“شؤون الحرمين” تعلن طرح عدد من الوظائف لذوي الإعاقة البصرية

بلادي – الرياض :

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، طرح عدد من الوظائف للمكفوفين.

وأضافت الرئاسة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام، عبد الرحمن السديس، الداعية للعناية بذوي الإعاقة البصرية ودعمهم، وذلك بمناسبة “يوم اللغة العالمية لذوي الإعاقة البصرية”.

وأبانت أن السديس أكد أهمية العناية بفئة ذوي الإعاقة البصرية وتأمين احتياجاتهم في الحرمين الشريفين، كما وجه بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.