“100” متبرع بالدم لليوم الثاني.. ورئيس جمعية سيهات يبارك جهود “ومن أحياها 3”

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

سجلت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية زيادة في أعداد المتبرعين بالدم لليوم الثاني من حملة ومن أحياها التي تنظم بالتنسيق مع مستشفى القطيف المركزي وبالشراكة مع نادي الخليج الرياضي، ببلوغ عددهم المائة متبرع بينهم 6 نساء.

الأستاذ شوقي المطرود رئيس جمعية سيهات بارك جهود حملة ومن أحياها في نسختها الثالثة والتي تنظم بالتنسيق مع مستشفى القطيف المركزي وبالشراكة مع نادي الخليج الرياضي.

وقال المطرود ” جميل أن نفتتح العام بالعطاء الإنساني من خلال التبرع بالدم، و باطلاق مرحلة جديدة من شراكة مهمة مع نادي الخليج الرياضي”، مضيفاً أن توأمة التعاون مع النادي مستمرة ، وهدفنا المشترك يجعلنا نلتقي و نسعى لإفادة المجتمع بكل السبل الممكنة.

وعن الحملة ذكر المطرود أن تكرارها على مدى أشهر متقاربة هو لدعم الجهات الصحية ورفدها باحتياجاتها لإنقاذ الأرواح البشرية، مؤكداً أن جمعية سيهات لن تتأخر عن تقديم الدعم بكل إمكاناتها للإنسانية وللوطن.

وذكر المنسق سامي آل طالب أنه تم استقطاب 100 متبرع في اليوم الثاني من بينهم 6 نساء ، وتم رفض البعض منهم لأسباب منها نقص الهيموجلوبين و ارتفاع ضغط الدم و المضاد الحيوي، متمنيّاً تجاوز الـ 100 متبرع اليوم .

يذكر ان حملة التبرع بالدم تختتم اليوم الخميس الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج تواجدت يوم أمس في نادي الخليج حيث موقع التبرع بالدم ورصدت الحدث