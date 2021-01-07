جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة تجتمع بمركز غصون المستقبل للرعاية النهارية بالخبر

دوت الخليج – الخبر : د. سحر رجب

عقدت جمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع برئاسة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية، مع الرئيس التنفيذي لمركز غصون المستقبل للرعاية النهارية بالخبر الاستاذة غصون بنت احمد عرابي في مقر الجمعية بالرياض.

واوضحت صاحبة السمو الأميرة نوف بأن الجمعية تسعى إلي توسيع نطاق الشراكات المجتمعية في جميع مناطق المملكة لتشمل الرعاية والخدمات المقدمة من الجمعية لكافة المعاقين وفق رؤية المملكة 2030

وأضافت سموها تلعب مراكز الرعاية النهارية دوراً مهمّاً في تأمين حياة طبيعية للأطفال من ذوي الإعاقة، لا سيما الإعاقات الشديدة ممن يرفضهم كثير من المدارس والمراكز، وذلك من خلال توفير خدمات تدريبية وتأهيلية وتربوية ونفسية، وفق خطط متنوعة ومدروسة، تتمثل في برامج التدريب والعلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج باللعب.

وأكدت سموها بأن الاجتماع مع مركز غصون لرعاية النهارية بالخبر حيث يعد هذا المركز من المركز الرائدة والمتقدمة في خدمة ذوي الاعاقة نهدف منها لبناء شراكة تخدم أبنائنا من ذوي الإعاقة وكذلك اقامة العديد من الدورات التدريبية للكوادر المتخصصة في مجال الإعاقة داخل المركز وباشرف جمعية لأجلهم وسوف تكون تلك الدورات معتمده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستطردت كما تضمن الاجتماع الاتفاق على تبادل الخبرات بين الجمعية والمركز وتفعيل كل مامن شأنه خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وختمت سموها نتقدم بالشكر الجزيل للاستاذة غصون الرئيس التنفيذي للمركز وفريق عملها على تلبيتهم دعوة الجمعية وسعدنا بماشاهدنا عن برامجهم التعليمية المتقدمة وكذلك بما تم الاتفاق عليه وقريبا سيتم الإعلان عن شراكة مستدامة معهم.

من جانبها ثمنت الرئيس التنفيذي لمركز غصون المستقبل للرعاية النهارية بالخبر الاستاذة غصون عرابي دعوة سمو الأميرة نوف رئيسة الجمعية التي لمسنا من سموها الكريم مدى حرصها على بناء الشراكات المجتمعية التي ترتقي بمخرجات التعليم لابنائنا ذوي الاعاقة وخصوصا الاعاقة الشديدة.

واضلعت سموها الكريم على الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين التعليمية وآلية العمل داخل المركز وأهم البرامج التي نعمل عليها، واستطردت سعدنا بحسن الاستقبال وماشاهدناه من انجازات قيمة لجمعية لأجلهم الجمعية الرائدة في خدمة ذوي الاعاقة ودهشنا بحجم المخرجات التي نفذتها الجمعية خلال الفترة البسيطة منذ تأسيسها من 3أعوام.

وختتمت نتقدم بالشكر والعرفان لسموها الكريم وفريق عملها والشكر موصل لصاحب السمو الامير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية على كل الجهود المباركة التي يبذلونها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجمعية لأجلهم وتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل واندماجهم الفاعل بالمجتمع.