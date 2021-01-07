طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية hlsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية يبحث عنه المستفيدون من برامج الضمان التي تقدمها وزارة العمل والتمية الاجتماعية، حيث ناشدت وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بضرورة الانتهاء من تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بسرعة، حيث تهدف حملات التحديث الإلكتروني للبيانات إلى سهولة التواصل بين مؤسسة الضمان والمواطنين، كما تضمن الوزارة من خلال التحديث وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة والمستهدفة من الدعم، وتحث مؤسسة الضمان على التحديث أيضًا حتى لا يتم استبعاد أحد الأسر المستفيدة من صرف المساعدات المقطوعة لعدم توافر البيانات المطلوبة لاستحقاق الدعم واستيفاء شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442، فان عملية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي مهمة جدًا لاستكمال دفعات الصرف القادمة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل حول كيفية الدخول على رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1442 والشروط الجديدة للاستحقاق من خلال عرض شروط الضمان الاجتماعي 2021 في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442

أتاحت مؤسسة الضمان الاجتماعي خدمة تحديث البيانات إلكترونيًا، فلم يعد المستفيد من برامج الضمان الاجتماعي بحاجة إلى أحد مقرات الضمان لإجراء عملية التحديث في قاعدة بياناته في وزارة الموارد البشرية، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين بالمملكة وخاصةً الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي من أجل تحقيق مستوى أفضل من المعيشة لهذه الأسر من خلال توفير مقومات الحياة الأساسية ومساعدتهم في تحمل تكاليف الحياة، ويمكنكم تتبع خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 عبر تتبع النقاط التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على كلمة “دخول”.

يذهب بك الموقع مباشرةً إلى الملف الشخصي.

اضغط على أيقونة “تحديث البيانات”.

تظهر أمامك على الشاشة كافة بيانات المستفيد.

ينبغي عليك استبدال كافة البيانات القديمة في حال وجود تغيير طرأ في العنوان أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو غيرها من بيانات المستفيد الشخصية.

اضغط على كلمة “إرسال”.

يقوم الموقع بمراجعة البيانات الجديدة وتحديثها بشكل مباشر لتسجيلها في قاعدة بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

تعد مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية واحدة من أهم الهيئات الحكومية للتي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر المؤسسة هي المسئولة عن تقديم المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية للفئات الفقيرة في السعودية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة، كما تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسئولة عن الجمعيات التعاونية ومراكز رعاية الشباب ومجالس المحافظات وتنمية المجتمع المحلي من أجل توفير أفضل مستوى معيشي للمواطن السعودي.

وعلى الجانب الآخر تعتمد وزارة الموارد البشرية في تقديم الخدمات للمواطنين على التكنولوجيا الحديثة من خلال إطلاق رابط موقع وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي على شبكة الإنترنت، كما تعتمد كافة الوزارات بالمملكة العربية السعودية على التحول الرقمي في كافة المعاملات والخدمات المقدمة للمواطن، لذلك يمكنكم تتبع طريقة تحديث الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ برقم الهوية على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني، كما يمكنكم الاستفادة من خدمة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد عبر الموقع لمعرفة حالة الاستحقاق من عدمه للمعاش.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي لكي يتمكن المواطن صرف المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي، حيث تقدم هذه المساعدات شهريا لفئة معينة من المواطنين، ولكن يجب التنويه على أن صرف هذه المساعدات يقتصر على المواطنين المقيمة داخل السعودية، وتندرج تحت لائحة شروط الضمان أسرة المسجون والهارب وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل، كما يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الحديد لمن لا يتوفر لديه إثبات الجنسية السعودية بشرط أن يكون لديه بطاقة تنقل ، وفيما يلي عرض لكافة شروط تسجيل الضمان الاجتماعي ١٤٤٢:

تصرف المساعدات المقطوعة لأصحاب الدخل المحدود والمحتاجين من الأسر الفقيرة. يقدم لمعاش الضمان الأيتام وأسر الهاربين والمساجين. يصرف معاش الضمان للأرامل والمطلقات . يصرف معاش الضمان الاجتماعي لحالات العجز المؤقت. يشترط ألا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري أو وظيفة في القطاع العام أو الخاص. يشترط أن يكون المسجل في برامج الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، ولكن تم استثناء الفئات التالية من شرط الجنسية:

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة.

الأطفال الأيتام وذوي الأيتام الذين لهم بطاقات تنقل داخل المملكة.

المرأة غير سعودية الجنسية المتزوجة من رجل سعودي.

الأرملة غير السعودية ولكن لها أبناء سعوديين.

أبناء المطلقة السعودية.

أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

نتابع معكم مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ حيث يتساءل الكثير من المواطنين متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، لذلك وضعت وزارة المالية السعودية جدول مسبق تم تحديد تاريخ نزول الرواتب والمعاشات في السعودية للرد على هذه التساؤلات، وفيما يلي عرض لجدول نزول معاشات الضمان الاجتماعي في السعودية حتى نهاية ١٤٤٢:

نظام الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٢

أقر مجلس الوزراء السعودي على آخر قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام ١٤٤٢، وحدد المجلس عقوبات جديدة في حال تقديم المستفيد من راتب الضمان الاجتماعي بيانات أو معلومات غير دقيقة وغير صحيحة لاستحقاق المعاش، لذلك يجب على المواطن توخي الحذر عند تتبع طريقة تحديث الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ برقم الهوية، حتى لا يعرض نفسه لأحد العقوبات التالية:

أ ولا : وضع مجلس الوزراء عقوبة دفع غرامة لا تزيد عن ٥ آلاف ريال أو سجن المستفيد لمدة لا تزيد عن ٣ شهور أو الجمع بين العقوبتين في حال عدم إنفاق العائل بمبلغ الدعم على أفراد أسرته التي يعولها.

: وضع مجلس الوزراء عقوبة دفع غرامة لا تزيد عن ٥ آلاف ريال أو سجن المستفيد لمدة لا تزيد عن ٣ شهور أو الجمع بين العقوبتين في حال عدم إنفاق العائل بمبلغ الدعم على أفراد أسرته التي يعولها. ثانيا: عقوبة السجن لمدة سنة كحد أقصى أو دفع غرامة بقيمة ١٠ آلاف ريال سعودي أو كلا العقوبتين في حالة حصول المستفيد على المساعدات المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي بدون وجه حق.

وفي نهاية محتوانا نكون قد عرضنا كافة التفاصيل حول طريقة تحديث الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ برقم الهوية ورابط موقع وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ورابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الإلكتروني، كما قمنا بعرض مفصل يوضح مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي بالسعودية حتى نهاية عام ١٤٤٢، ولكم منا كل الأمنيات بالتوفيق والتيسير في كافة الأمور.