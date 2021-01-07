نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة 38 شهر يناير وخطوات تقديم طلبات الاعتراض وحساب قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبقى القليل على موعد صرف الدفعة 38 من شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2021، حيث اعتمد البرنامج منذ أيام نتائج الأهلية للدورة 38 من حساب المواطن شهر يناير، حيث يتم إيداع مبالغ الدعم المستحق الدفعة 38 شهر يناير في الحسابات البنكي في تمام الساعة 12 صباحاً من يوم الأحد الموافق 10من شهر يناير، وأوضح البرنامج ان من يستفاد من هذا الدعم هم الفئات المستحقة التي أشار إليها البرنامج، كما يضم البرنامج عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن السعودي، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الخدمات وخطوات تقديم طلبات الاعتراض وموعد صرف دفعة شهر يناير.

موعد صرف الدفعة 38 شهر يناير:

يتم صرف الدفعة في الموعد المحدد لها بشكل قانوني في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، حيث يتبقى على موعد الصرف يومان أي يوافق يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير، فقد انتشرت العديد من الشائعات حول زيادة دعم حساب المواطن أو نقصانه وليس هناك مبرر لذلك، فأكد البرنامج أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وضرورة التأكد من صحة الخبر.

خدمات برنامج حساب المواطن:

تقديم طلبات الاعتراض

الحاسبة التقديرية

صوتك مسموع

تحديث البيانات

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أكد على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين من الدعم، فأنه لن يتم الصرف في حالة اختلاف إحدى البيانات مع بيانات الإدارة، ويتم تحديث البيانات قبل إيداع الدعم في الحسابات البنكية.

حساب قيمة الدعم:

حساب قيمة دعم الدفعة 38 من حساب المواطن من خلال الحاسبة التقديرية من خلال اتباع عدداً من الخطوات التي وضحها البرنامج:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند حساب قيمة الدعم (عدد الأفراد – الدخل الشهري).

الضغط على أيقونة عرض القيمة.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

تعد خدمة تقديم طلبات الاعتراض من أهم الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الفرد أو المواطن السعودي بعد عملية الإيداع، حيث يتم من خلالها تقديم طلب الاعتراض على قيمة الدعم أو تقديم شكوى، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن.

بالإضافة إلى أنه يزداد التساؤل كل يوم من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر الصفحة الرسمية حساب المواطن حول موعد بدء التسجيل في حساب المواطن من جديد، ولكن أكد البرنامج أنه لن يتم التسجيل في البرنامج إلا عند الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، ويرجى متابعة البرنامج وبمجرد الإعلان عن بدء التسجيل نوافيكم بكافة الأخبار التي تتعلق بحساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني.