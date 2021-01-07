نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يعني صندوق التنمية العقارية والاستفادةمن قرض صندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح صندوق التنمية العقارية، العديد من المميزات الهامة العديدة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن للمواطن السعودي تقديم طلبات الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ذلك أن بالتزامن مع رؤية المملكة في 2030م ، ولذلك سوف يتم استحداث العديد من القرارات لتسهيل الحصول على القروض العقارية، لكي يتم تسهيل الأمور على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين والمستفيدات وهذا لكي يتم تملكهم السكن الخاص بهم، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض جميع التفاصيل الخاصة بصندوق التنمية العقارية، لكي يتم الحصول على قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة السعودية من تملك مسكنها، وسوف يتم تمويل الوحدات الفردية، أو المشاريع الإنشائية أيضا، ومن الجدير بالذكر أن هذا يمكن من خلال الحصول على تمويل مقابل عقار ومبادرة القروض السكنية.

طلبات الإجازات المرضية :

يجب على المتقدم إبلاغ مباشرة بعد إجازة. طلبات البدلات. تقديم طلب قطع إجازة. طلب تمديد إجازة. طلب تعديل مدة إجازة أيضا. تقديم طلب إلغاء إجازة. يمكن طلب تعديل بداية إجازة. طلب تقاعد.

ماذا يعني صندوق التنمية العقارية :

صندوق التنمية العقارية يهدف العديد من المساعدة العائلات بالمملكة العربية السعودية، لكي يتم تملك المساكن للمواطنين السعوديين، ولذلك صندوق التنمية العقارية يعد صندوقاََ غير ربحي، حيث أن صندوق التنمية العقارية تم استحداثه من خلال مرسوم ملكي سعودي، بالإضافة إلى ذلك أن قد بدأ بتقديم نشاطاته، والقروض للمواطنين المقيمين داخل السعودية، ولذلك تم الإعلان عن هذا من قبل وزير الإسكان السعودي.

الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقارية :

المواطن المستفيد يمكن شراء وحدة سكنية جاهزة. يمكن شراء تحت الإنشاء من المطور وبناءه خلال 3 سنوات. يجب الحصول على تمويل البناء الذاتي. يمكن رهن العقار المملوك للمستفيد، ويتم أخذ التمويل دفعة واحدة. حيث أن يمكن على المستفيد أن يملك قرض عقاري مع أحد البنوك. يمكن اختيار عدد سنوات التمويل بحيث تكون من 15 سنة حتى 25 سنة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة خيارات لكي يتم الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقارية، حيث أن برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ بداية برنامج تحّول الصندوق قبل نحو ثلاث سنوات، ولذلك يجب على المستفيد اختيار أحد البنوك الذي يرغب في تملك القرض العقاري، لكي يتم تحويل إلى برنامج القرض العقاري للاستفادة من الدعم.