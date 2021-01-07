نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عبر منصة ابشر الالكترونية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة ، من ضمن الخِدْمَات الالكترونية التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية إلي المواطنين هي خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهُوِيَّة والتي لاقت اعجاب الكثير من المواطنين المستفيدين من تلك الخدمة المتاحة وذلك لانها استطاعت ان توفر لهم خدمة الاطلاع على تلك المدة المحددة الخاصة بصلاحية التأشيرة الخاصة بهم لدخولهم وخروجهم من المملكة العربية السُّعُودية، ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الذي زاد البحث عنه بشكل كبير من قبل المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية والذي سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة 1442

فلقد أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السُّعُودية أمكانية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة بشكل إلكتروني وذلك حتي يتمكن المواطنين من خلالها من الاستفسار عن صلاحية التأشيرة التي تعطي له فرصة السفر من والي المملكة العربية السُّعُودية ويتم الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عن طريق القيام بأتباع بعض من الخطوات البسيطة تسهيلا على المواطنين، وخطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرات تتم عن طريق أتباع التالي:-

أولا يتم الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار قائمة المقيمون ومن ثم الخِدْمَات إلكترونية.

ومن ثم يتم الضغط على التأشيرات وخدمة الاستعلام عن صلاحية التأشيرات.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة ومن ثم يتم الضغط على الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهُوِيَّة عبر منصة ابشر

وحتي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الخاصة بهم باستخدام رَقَم الهُوِيَّة وذلك عن طريق تسجيل الدخول عبر موقع ابشر ومن ثم يتم الانتقال إلي الخِدْمَات الالكترونية وخدمة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهُوِيَّة الخاصة برقم هُوِيَّة الكفيل ورقم رخصة الإقامة وغيرها من البيانات وذلك حتي تتمكن من الحصول على تلك التفاصيل الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة إلي المملكة العربية السُّعُودية.