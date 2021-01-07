نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه الجواز الصحي في السعودية لمن حصل على جميع لقاحات كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الصحة السعودية بقيادة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ، وبالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية (SDAA) ، خدمة الجوازات الصحية من خلال تطبيق “توكلنا” ، والتي تمكن الحاصلين على جرعات كاملة من لقاحات فايزر. يمكن للمسافرين إكمال إجراءات السفر في أسرع وقت ممكن. وبحسب صحيفة عكاظ ، فإنها تمكن الوكالات الصحية في المطارات الأخرى حول العالم من تلقيح المسافرين بجميع اللقاحات وأنهم محصنون ضد فيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر للمرة الثانية فقط هم من يمكنهم الحصول على خدمات جواز السفر الصحي للتأكد من عدم إصابة حامل جواز السفر بالعدوى ويمكنه السفر والتحرك بأمان.

جاء ذلك بعد حملة التطعيم للجرعة الثانية من لقاح فايزر في الرياض ، وكجزء من خطة التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة ، تسلم وزير الصحة اللقاح في مركز لقاح كورونا وسط العاصمة الرياض اليوم. لقاح. أطلقت المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة حملة تلقيح على أعلى مستوى لتزويد المواطنين بلقاحات فايزر ، لتصبح من أوائل الدول التي تقدم لقاحات كورونا ، وأطلقت خدمة الجوازات الصحية لتسهيل سفر المواطنين خارج السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودي ، استمرار برنامج التطعيم الذي انطلق داخل المملكة العربية السعودية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس بين المواطنين ، خاصة مع زيادة العدوى والوفيات ، وكذلك من المملكة المتحدة إلى العالم. من المقرر أن يتم تنفيذ ظهور سلالات جديدة تنتشر من قبل الدولة في ذلك البلد. التوسع في افتتاح المزيد من مراكز التطعيم ضد كورونا. وفي نهايه المقال نرجوا من الله ان نكون قد قدمنا لكم محتوى هادف وخبرناكم بكافه المعلومات حول هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.