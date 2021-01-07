نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل المديونية بالتقسيط الميسر والفوري لدى البنك الأهلي NCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل المديونية بالتقسيط الميسر والحصول على السيولة النقدية الفورية عن طريق برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري فيستطيع العميل الراغب في التقدم لبرنامج تحويل المديونية إلى نقل كل التزاماته في قسط شهري واحد ويتميز تمويل تحويل المديونية أنه لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالسعودية ويتميز بمعدل نسبه سنوي مميز عن باقي البرامج

شروط طلب برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري

هناك شروط خاصة ببرنامج تحويل المديونية من البنك الأهلي التجاري لابد من أن تتوافر في العميل المتقدم والتى سوف نتعرف عليها معاناً من خلال هذا المقال

جنسية المتقدم لبرنامج تحويل المديونية من البنك الأهلي لابد ان يكون سعودي

هناك العديد من القطاعات المختلفة يستطيعوا التقديم في نقل المديونية مثل القطاع الحكومي والقطاع العسكري والمتقاعدين والشركات الكبيرة والمميزة

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه المواطن السعودي للتقدم في تحويل المديونية لا يقل عن 4000 ريال سعودي

يبدأ تمويل المديونية من البنك الأهلي التجاري بمبلغ 5000 ريال ويصل إلى 1500000 ريال

لابد أن يكون سن المتقدم 60 سنه ولا يزيد عن ذلك للعاملين ولا يزيد عن 70 عام للمتقاعدين والعسكرين

مميزات نقل المديونية من البنك الأهلي التجاري

تمويل تحويل المديونية من البنك الأهلي التجاري له مزايا عديدة تجعلة المفضل عن باقى البرامج الأخرى و التى سوف نستعرضها سويا خلال السطور القليلة القادمة

برنامج نقل المديونية من البنك الأهلي به ميزة السداد المبكر

تمويل المديونية من البنك الأهلي التجاري بالسعودية يتميز بمعدل نسبة سنوي مميز عن باقي البرامج

تمويل المديونية يتميز بالسرعة في تنفيد المعاملة في أقل وقت ممكن

يستطيع العميل الإستفادة بكل خدمات البنك الأهلي التجاري بالسعودية

تمويل المديونية يتميز بأنه لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

يمكن أن يتم تأجيل أول قسطين

تصل مدة تمويل المديونية إلى 5 سنوات

الأوراق المطلوبة

لابد ان يوفر العميل المتقدم بطلب الإشتراك في برنامج نقل المديونية مجموعة من الأوراق وهي

على العملاء الراغبين في التقديم تقديم خطاب فيه عدم الممانعة من نقل المديونية بشرط الا يتعدى عليه من 10 أيام

تقديم خطاب من جهة العمل موضح به كل تفاصيل الراتب

تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات يستطيع العملاء الدخول على صفحة برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي بالمملكة أو الإتصال على الرقم 8002441005