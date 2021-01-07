نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في بنك العربي الوطني وطريقة التسجيل أون لاين وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في بنك العربي السعودي، يحتاج الكثير من الأشخاص فتح حساب بنكي ولكن لا يعلمون طريقة فتح حساب في البنك والشروط التي من خلالها يستطيعون فتح حساب في البنك، ويعتبر البنك العربي الوطني من البنوك التي لها سمعة طيبية في توفير الكثير من الخدمات البنكية للعملاء فضلاً عن أن بنك العربي الوطني له الكثير من الفروع في جميع أرجاء ومدن المملكة العربية السعودية، وتأسس البنك العربي السعودي منذ عام 1979 ميلادي، وللبنك أكثر من 197 فرع في جميع أنحاء المملكة السعودية بالإضافة إلى أن البنك العربي له فرع دولي في بريطانيا عصمة لندن، ويقوم البنك بتقديم الكثير من الخدمات البنكية والمصرية للأفراد والشركات بالإضافة إلى الاستثمار وإدارة المتاجر المحلة والمتاجر العامية بالأوراق المالية والعملات الأجنبية ويبلغ الرأس المالي للبنك الوطني السعودي 6 مليار ونصف ريال سعودي. فتح حساب في البنك العربي الوطني يتيح البنك الكثير من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن للمواطن عمل حساب بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف الوطني السعودي وذلك يتم بعدد من الخطوات وهي كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك العربي الوطني السعودي.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة تسجيل دخول.

اضغط على أيقونة فتح حساب جديد.

اضغط على كلمة اعرف المزيد، سوف يتم إظهار جميع الأوراق والبيانات المطلوبة من أجل إنشاء حساب جديد.

بعد أن تتم عملية القراءة لكافة البيانات والمستندات التي يعرضها البنك يتم الضغط على كلمة فتح حساب جديد.

ادخل البيانات التي يطلبها الموقع في الخانة المخصصة لها.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات سوف يعرض الموقع لك صفحة جديدة من أجل التأكد من الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.

سوف يطلب الموقع عدد من الإجابات على بعض من المعلومات الشخصية للعميل.

يتم إدخال العنوان الخاص بالسكن وعنوان العمل.

بعد الانتهاء من جميع البيانات يجب التأكد من أن كافة البيانات صحيحة وبكل دقة.

اضغط الآن على كلمة إرسال.

سوف يتم إرسال كود إلى الهاتف الخاص بك.

ادخل الكود في المكان المخصص له على الموقع.

اضغط موافق.

الآن سوف يظهر لك رقم الحساب الجديد الخاص بك ويجب الاحتفاظ به. شروط فتح حساب بنكي يجب أن يكون المتقدم لعمل حساب بنكي لا يقل عمره عن 18 عامًا.

يجب تقديم بطاقة الإقامة أو بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم.

العمل على ملئ كافة البيانات المطلوبة لفتح الحساب البنكي.

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