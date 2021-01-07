صندوق التنمية العقارية الجديد يعزز من التمويل الإسكاني داخل المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية الجديد يعزز من التمويل الإسكاني، أكد منصور بن ماضي المشرف العام عن صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الجديدة التي يخوضها الصندوق يعكس الرؤية المستقبلية التي تهدفها إليها المملكة، والجدير ذكره هو أن صندوق التنمية العقاري الجدير يعتبر استكمال لما بدأ عمله في يونيو 2017، ولقد نجح الصندوق في خلال عام 2020 تمكين ما يقرب من 424 ألف أسرة من قروض عقارية مدعمه.

صندوق التنمية العقارية الجديد

نال صندوق التنمية العقارية استحسان عند كثير من أهل المملكة العربية السعودية، والدليل على ذلك استقبال الصندوق أعداد كبيرة من المستفيدين من البرنامج في الأونة الأخيرة وتم عمل أكثر من 27 عقد تمويل عقاري، وما يميز صندوق التنمية العقارية هو تعاونه مع الشركات العقارية من أجل تمكين جميع الأسر في وقت قصير وقياسي وذلك من خلال إمدادهم بالقروض العقارية ، ومن ناحية أخرى نجد إلتزام الصندوق في تقديم الدفعات الشهرية لجميع مستفيدي برنامج “سكني”.

أهداف صندوق التنمية العقارية الجديد

ومن أهداف صندوق التنمية العقارية منذ أنشائه هو 1394 حتى وقتنا هذا هو تمكين جميع الأسر بالسكن المناسب داخل المملكة العربية السعودية وكذلك تحقيق التنمية العقارية والعمرانية، والأستمرارية في تقديم الدعم السكني والعمراني، وأيضاً يعمل على تنظيم وتطوير العقارات الخاصة الغير حكومية، كما أن هدف نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تعزيز الصندوق في تحقيق التنمية العقارية ويجب الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية الجديد يتكون من ثمانية عشر مادة جميعهم يهدفون إلى تحقيق التنمية العمرانية داخل المملكة العربية السعودية فلقد حَصل على المزيد من الصلاحيات التي تسمح له مع عقد شراكة مع بعض الشركات ذوي القطاع العام أو الخاص مثل شركات التطوير العقاري وتطوير المدن وأمانات الطرق.

طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

الولوج على الموقع الراسمي لصندوق التنمية العقارية

تعبئة المعلومات المراد تعبئتها من اسم المستخدم وكلمة المرور

إدخال رقم الهوية الخاص بالمُستعلم

الضغط على استعلام ليظهر كل ما هو خاص بالصندوق والتمويل العقاري.

تمتع صندوق التنمية العقارية بالاستقلال المالي والإداري، كما يعمل الصندوق على تقديم كافة الحلول التمويلية والمنتجات التي تتناسب مع جميع فئات الشعب، والذي يجب ذكره أن الصندوق منذ نشأته حتى نهاية العام الماضي 2020 استطاع أن يقدم دعم سكني لأكثر من 1.5 مليون أسرة مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية.