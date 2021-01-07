نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب الراجحي 2021 للمواطنين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب الراجحي، والذي يعتبر احد اهم الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي إلى جميع عملائه سواء مواطنين أو مقيمين، ودائما ما نجد بنك الراجحي يقوم بتقديم خدمات عديده منها قرض بدون تحويل راتب الراجحي، وهذا التمويل يعتبر من اهم التمويلات المقدمة حيث أن هناك شركات ترفض تحويل رواتب موظفيها، وجاء الراجحي لتقديم خدمة تمويل شخصى الراجحي، وهذه الخدمة هي لمساعدة جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على حياه كريمه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل خدمة تمويل بدون تحويل راتب الراجحي.

تمويل بدون تحويل راتب الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الراجحي عدد كبير من القروض المختلفة، يأتي في مقدمتها تمويل بدون تحويل راتب بنك الراجحي، ومن مميزات هذا التمويل سهولة الاجرائات وأيضا فترة سداد كبيره، وأيضا هناك اسرع تمويل شخصى بدون تحويل راتب لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وسوف نتعرف على طريقة الحصول على تمويل شخصى من مصرف الراجحي والشروط الخاصة به، ونتعرف أيضا على خدمه اخرى هامه يقدمها البنك وهى حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، ومن خلال هذه الخدمة يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية.

شروط الحصول على تمويل الراجحي بدون تحويل راتب

أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص لمقدم الطلب.

الراتب لا يقل عن 10 الآف ريال سعودي للحصول على تمويل شخصى فورى.

لا يقل عمر طالب التمويل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام وقت سداد اخر قسط من القرض.

التمويل متاح للسعوديين وغير السعوديين.

خطوات الحصول على قرض مصرف الراجحي

أولا عليك الدخول على موقع مصرف الراجحي. ثم تقوم باختيار طلب التمويل الشخصي. قم باختيار تقديم طلب. قم بملئ كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والراتب الشهرى في نموذج طلب التمويل الشخصي. ثم تقم بحفظ وتقديم الطلب. في خلال ثلاثين دقيقه يصلك الرد من مصرف الراجحي بالموافقة أو عدم الموافقة.

دائما ما يسعى مصرف الراجحي إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية لكل عملائه، ويقوم دائما بتحديث جميع خدماته الإلكترونية لتقديم خدمه افضل، وتأتي في مقدمه الخدمات التي يقدمها البنك هي تمويل بدون تحويل راتب الراجحي.