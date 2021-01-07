نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الراجحي الماليه و طرق التواصل الأخرى مع مصرف الراجحي المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن رقم الراجحي الماليه عبارة عن رقم وفره بنك الراجحي من أجل الإطلاع والاستفسار عن خدمات البنك المالية، مثل الإطلاع على المحفظة الاستثمارية، أو الاستفسار عن أسعار الأسهم أو غيرها من الخدمات التي تخص تداول الأسهم، وهذا لأن بنك الراجحي من أفضل البنوك التي يُمكن للمواطنين التعامل معها فيما يخص الخدمات المالية، كما يثق به جميع المواطنين، وهذا لأنه من البنوك الدقيقة في تعاملاتها المالية، وكل ما تريد أن تعرفه عن البنك نوفره لكم في فقراتنا التالية.

خدمات الراجحي المالية

من أهم الخدمات المالية التي يوفرها بنك الراجحي هو خدمة تداول الأسهم، حيث يوفر البنك تسهيلات من أجل سير عملية التداول المحلية والعالمية من خلال حساب البنك، كما يستطيع المستثمر استخدام محفظة البنك في شراء وبيع الأسهم بطريقة إلكترونية، ولكن يجب أن يملك المستثمر أو المواطن حساب فرد في البنك، وهذا حتى يتم استخدامه في خدمات التداول.

رقم الراجحي الماليه

من ضمن مزايا مصرف الراجحي هو توفير رقم موحد من أجل الاستفسار عن الخدمات المالية للبنك، حيث يتمكن المواطن عبر الرقم الاستفسار عن كل ما يخص الأسهم، من سعر، ومن بيع ومن شراء، كما يمكن للمواطن الاستفسار عن كل ما يريد عبر تطبيق البنك المتوفر في متجر بلاي في الهواتف الذكية، ومن أجل أن تستفسر عن خدمات البنك المالية يتعين عليك الاتصال علي الرقم الموحد وهو 00966920005856.

طرق التواصل الأخرى مع مصرف الراجحي المالية

يعتمد مصرف الراجحي في تقديم خدماته المتنوعة والمختلفة ومن ضمنها خدمات تداول الأسهم، على التقنيات الحديثة، حيث قام بتخصيص مجموعة طرق لتمكين العميل من التواصل معه، ومن ضمن تلك الطرق الآتي:

تطبيق الراجحي الإلكتروني

يتم تحميل التطبيق التابع لبنك الراجحي على نظام التشغيل IOS من متجر بلاي، وإن كان نظام التشغيل أند رويد يتم تحميله عبر جوجل بلاي، ومن خلال التطبيق يتم الاستفسار عن بيع وشراء أسهم الراجحي، كما يتم من خلاله متابعة الإجابة عن الاستفسارات.

موقع مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمة الاستفسار عن الخدمات المالية عبر موقع الراجحي، ومن خلال الموقع يتم التعرف على المعلومات التي يريد العميل التعرف عليها، كما يتم تلقي الإجابة من خلاله.