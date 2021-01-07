نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد والشروط والشرائح المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتوفير رقم موحد مخصص يطلق عليه رقم الضمان الاجتماعي الموحد يمكن من خلاله التواصل بشكل مباشر مع وكالة الوزارة، والاستعلام عن الخدمات التي تتيحها الوزارة، وتقديم أي مقترحات أو استفسارات حرصاً من الوزارة على راحة المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات، وسوف نتعرف في هذا المقال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

خصصت الهيئة الخاصة بالضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية والموارد رقم موحد يمكن استخدامه في التواصل بين المواطنين وموظفي الوزارة، فضلاً عن تعيين بعض الطرق الأخرى لتيسير التواصل مع الوزارة وهي:

الاتصال على الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي المـوحد وهو 11911.

التواصل عبر صندوق البريد العادي ورقمه 1248 ورمزه البريدي 11157.

مراسلة البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected]

الدخول إلى الضمان الاجتماعي تويتر.

نظام الضمان الاجتماعي

يهدف نظام الضـمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم والمعونة لكافة المواطنين أصحاب الدخل المحدود، والذين لا يملكون سبيل للحصول على ضروريات الحياة الكريمة كالطعام والسكن والملبس، لذلك أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التابعة لوزارة الموارد والتنمية بهدف الارتقاء بمستوى معيشة محدودي الدخل مثل برنامج حساب مواطن، وخدمة المساعدة المقطوعة وغيرها من الخدمات التكاملية والتي تهدف إلى القضاء على الفقر في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030.

الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي

يتم صرف معاش الضمـان الاجـتماعي للعديد من الفئات المختلفة التي تدخل ضمن محدودي الدخل، وتتمثل في:

الوصول إلى سن التقاعد وتجاوز 65 عام سواء للرجال والنساء.

الأطفال مجهولي النسب ( اللقطاء).

السيدات الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن طفل أو أكثر.

العجز عن العمل سواء لأسباب مرضية أو إعاقة ذهنية أو جسدية أو بسبب الإدمان.

اليتامى سواء إناث أو ذكور ممن فقدوا الأب أو كلا الوالدين.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

لابد من توافر الشروط التالية لكل من يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة التنمية والموارد بالمملكة، وتتمثل تلك الشروط في: