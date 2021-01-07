نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور وفق الخطة الزمنية التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم السعودية، وضعت الوزارة خطة لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي فى نظام نور، من أجل مواصلة العملية التعليمية، وتشمل هذه الخطة الأطفال من عمر ستة سنوات أو أقل من السن المحدد بحوالى تسعين يوم فقط كحد أدنى للتسجيل، وبحد أعلى الطلاب البالغ عمرهم سن الحادية عشر وثلاثة أشهر فقط.

موعد تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور وفق الخطة الزمنية للتسجيل 1443

تشمل الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى للتسجيل من تاريخ 11-6-1442 الموافق 24 يناير 2021، ويستمر التقديم عبر مراحل الخطة الزمنية المحددة حتى المرحلة الثامنة والأخيرة من التقديم ووفقا للتاريخ المذكور سوف يبدأ تاريخ أخر تسجيل فى المرحلة الثامنة من يوم 7-1-1443 الموافق 15 أغسطس 2021.

موعد تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور خلال المرحلة الأولى من التسجيل

يبدأ تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور فى المرحلة الأولى من 11 -6-1442 الموافق 24 يناير 2021 وحتى يوم 24-6-1442 الموافق 6 فبراير 2021، وتتضمن تسجيل الطلاب السعوديين فى مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي يجري بها مفاضلة، كما أوضحت الوزارة وفق الخطة الزمنية للتسجيل أن إجراء المفاضلة سوف يبدأ بعد انتهاء فترة التقديم في المرحلة الأولى من تاريخ 25-6-1442 الموافق 7 فبراير 2021، ويستمر حتى يوم 13-7-1442 الموافق 25 فبراير 2021، كما أوضحت الوزارة أن المفاضلة سوف يتم إجرائها فى المدارس للطلاب المسجلين بنظام نور، على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا على سلامتكم.

المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائى في نظام نور

يتم تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الثانية في نفس الفترة الزمنية للتقديم في المرحلة الأولى، والتي تتضمن تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية، والأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

موعد إقفال باب التسجيل في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودية في الخطة الزمنية ملحوظة هامة، خاصة بموعد التقديم في نظام نور من المرحلة الثانية وحتى المرحلة السابعة من التسجيل، وهي أن التسجيل مستمر ولا يتوقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في الموعد المحدد بتاريخ 19-2-1443 الموافق 26 سبتمبر 2021.