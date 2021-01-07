نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في المملكة عبر أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما يشغل بال المواطن السعودي والشخص المقيم داخل المملكة هو تفعيل الهوية الرقمية للمواطن والمقيم في المملكة، والبحث عن خطوات تفعيل الهوية الرقمية، حيث أتاحت وزارة الداخلية تلك الخدمة الإلكترونية، في إطار خطة التحول الرقمي للمملكة، في إطار رؤية المملكة 2030 والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإحداث تطور ونقلة تكنولوجية وتحول المملكة من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية وذلك للتخلص من الروتين وتوفيراً لوقت وجهد المواطن في التعاملات الحكومية في كافة القطاعات بالمملكة، وإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي تخدم المواطن والمقيم أهمها منصة أبشر، ومنصة نفاذ، وأيضاً إطلاق الكثير من التطبيقات الخدمية التي تساهم في التحول الرقمي للمملكة كتطبيق توكلنا.

خدمة الهوية الرقمية

هي خدمة قامت وزارة الداخلية في المملكة بإطلاقها للمواطنين والمقيمين، من خلال تطبيق أبشر أفراد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مركز المعلومات الوطني، وتعتبر الخدمة نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية للمواطن والمقيم داخل المملكة، حيث تمكنهم تلك الخدمة من استعراض بيانات الهوية الخاصة بهم من خلال منصة أبشر، بطريقة أليكترونية عبر وجود الرمز كيو ار كود ” QR code ” علي جوال المواطنين من خلال التطبيق والذي يقوم بعمل مسح للرقم والتعرف على بيانات الهوية وذلك خلال وجود اتصال إنترنت فقط في الجوال.

ويمكن أيضاً للتطبيق أن يقوم بتحميل الهوية الرقمية وحفظها لعرضها عبر الجوال، وإبرازها عند الاحتياج لها، وتأتي هذه الخدمة لتسهيل عرض الهوية في حالة نسيانها فيكون البديل عبر تطبيق الهوية الرقمية وذلك من خلال مسح الكود.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

طريقة تفعيل الهوية الرقمية تتم عن طريق الخطوات التي سنقوم بسردها في السطور التالية:

أولاً: تتم عملية تفعيل الهوية الرقمية عن طريق الدخول إلى تطبيق أبشر أفراد الجديد بواسطة الجوال.

ثانيا: يجب تسجيل الدخول وذلك بتدوين اسم ورقم الهوية للمستخدم.

ثالثاً: يجب الضغط على أيقونه خدماتي والتي تكون أعلي صفحة التطبيق الرئيسية.

ثالثا: يتم الضغط علي أيقونة تفعيل الهوية الرقمية.

رابعاً: يتم عرض بيانات الهوية.

خامساً: تتم عملية تحميل الهوية الرقمية بعد النقر عليها ليتم حفظها علي الجوال.