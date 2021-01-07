نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حاسبة رسوم المرافقين 1442 وطريقة إلغائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حاسبة رسوم المرافقين 1442 يشغل العديد من المغتربين بالمملكة لمعرفة رسوم المرافقين وكذلك طريقة الاستعلام عن ذلك الرسوم التابع لمديرية العامة للجوزات، ويتم فرض هذه الرسوم نتيجة التمتع بخدمات المملكة المتاحة ويجب تسديدها فورا لعدم التعرض للمسائلة أو العقوبة وتكون الاستعلام عن الرسوم الكترونيا وهو تسعى أليه المملكة بتحويل كل الأنظمة إلى رقمية والتخلي عن الأوراق والذهاب إلى المكاتب للإنهاء الإجراءات وأضاع الوقت وتوفيرا للجهد المبذول، وتعد المملكة من اهم البلاد العربية استقبالا للمغتربين للكسب رزقهم والعيش داخل المملكة لذلك تم فرض بعض الرسم على المرافقين التابعيين لهم.

الاستعلام عن حاسبة رسوم المرافقين 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحاسبة رسوم المرافقين. كتابة جميع البيانات والتي تشتمل على عدد التابعين. يتم كتابة مدة التجديد. يتم إضافة التاريخ الخاص بانتهاء الإقامة من خلال اليوم والشهر والعام. التأكد على تصحيح البيانات، وبعدها يتم النقر على كلمة احسب. يتم ظهور النتيجة الخاصة بقيمة الرسوم مباشرة على الشاشة

الاستعلام عن رسوم المرافقين 1442

الدخول إلى منصة أبشر ومنها على نظام الجوازات. الضغط على كلمة المقيمين والضغط على اختيار الجوازات مباشرة. الضغط على خدمة التابعين. كتابة جميع البيانات المختلفة المطلوبة. يتم الضغط على التالي. يتم استكمال البيانات وذلك من أجل التعرف على قيمة الرسوم. ويتم العمل على سداد تلك الرسوم وذلك من خلال الطرق وفرتها الوزارة مباشرة. كما يمكن للمستخدم أن يقوم بالتعرف على المواعيد الخاصة بالدفع وذلك من خلال منصة أبشر.

رسوم المرافقين 1442

أن الرسوم الخاصة بالمرافقين في المملكة كانت 300 ريال سعودي في بداية فرضها، ولكن مع الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة تم رفع معدل رسوم المرافقين لتصل إلى 800 ريال سعودي وذلك بعد أن حدثت تلك الزيادة بشكل متدرج من 400 ريال وبعدها 600 وفي النهاية وصلت إلى 800 ريال سعودي.

إلغاء رسوم المرافقين 1442

قدر صدر قرار بالعفو عن تلك الرسوم وذلك بالتحديد للأشخاص الذين يعملون في المنشآت التي لها ترخيص والذي يخص العمالة الوافدة كالاتي: