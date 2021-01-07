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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير كفيل بنك الراجحي والتسديد في عشر سنوات، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية الإسلامية، ويتميز بتعدد فروعة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تقريبا وفي الكثير من الدول العربية الأخري أيضا، ويتميز بنك الراجحي أيضا بتقديمه العديد من الخدمات سواء كانت خدمات مصرفية أو تمويلية، كما يعمل دائما علي مساعدة عملائه وتوفير لهم العديد من الخدمات مع سهولة تقديم هذه الخدمات وتوفير الوقت والمجهود لدي عملائه، ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي هو تقديم تمويل شخصي من غير كفيل ويمكن السداد أيضا في خلال عشر سنوات بكل مرونة ويسر وهو ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال.

تمويل شخصي من غير كفيل بنك الراجحي وشروطه

لقد قام بنك الراجحي بوضع العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في أي عميل لديه الرغبة في الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل، وأهم هذه الشروط هي :

أولا في حالة أن يكون العميل يعمل في القطاع الخاص فينبغي ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر، وإذا كان يعمل بالقطاع العام فلا تقل المدة عن ثلاثة أشهر .

أما في حالة إذا كان العميل يعمل بالقطاع العسكري فيجب إذا كان علي رتبة أقل من ملازم فيجب أن لا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات، أما إذا كان أعلي من رتبة ملازم فيجب أن لا تقل مدة العمل عن سنتين .

ينبغي أن لا يقل الدخل الشهري الصافي للعميل عن 300 دينار في حالة العمل بالقطاع العام ، و400 دينار في حالة العمل بالقطاع الخاص.

من الممكن أن يقوم البنك برفض طلب التمويل وبدون إعطاء أي أسباب .

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي بنك الراجحي

هناك بعض الخطوات التي يجب علي العميل أن يقوم بها حتي يتمكن من الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي كالتالي :

أول الخطوات التي يجب القيام بها هو الدخول إلي موقع بنك الراجحي الرسمي ويمكن الدخول عليه عن طريق هذا الرابط

https://www.alrajhibank.com.jo/ar/personal/personal-finance/pages/personal-finance.aspx.

ثم يجب الضغط علي أمر طلب التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل.

ثم ينبغي الضغط علي تقديم طلب التمويل الشخصي الآن.

وبعدها عليك تسجيل البيانات المطلوبة.

وبعدها ينبغي الضغط علي حفظ وإرسال طلب التمويل الشخصي .

وسيقوم البنك بإرسال الرد علي الطلب سواء كان بالرفض أو الموافقة .

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي