نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون فوائد يبدأ من 5 آلاف حتي 500 ألف ريال السعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون فوائد وبدون كفيل، التمويل مقدم من بنك سامبا السعودي التي يتنافس مع البنوك في تقديم أفضل التمويلات الشخصية المقدمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، هو يقدم العديد من الخدمات التمويلية الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، ولذا سوف نوضح لكم كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي والشروط الواجب توافرها الحصول على التمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي

يقدم بنك سامبا السعودي الكثير من التمويلات الشخصية المختلفة والتي تناسب جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك سامبا تمويل شخصي للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتمويل السعودين ويصل التمويل إلي 50,000 بدون أرباح وبدون تحويل راتب ولا احتياج الكفيل.

التمويل يبدأ من 5000 ريال ويصل إلى 500.000 ريال سعودي. فترة سداد التمويل تصل إلي 5 سنوات ويتم سداد الأقساط لمدة 3 شهور بدون فوائد. التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم إسقاط الأقساط المتبقية في حالة التعرض إلي الوفاة أو العجز الكلي ” لأقدر الله” يتم الحصول علي كارت إضافي مجانا وتوفير ميزة التمويل الإضافي. رسوم إدارية بنسبة 1%.

شروط الحصول علي التمويل من بنك سامبا السعودي

حدد بنك سامبا السعودي بعض الشروط وذلك من أجل الحصول علي التمويل بنجاح، حيث يجب علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة التي حددها البنك وذلك من أجل الحصول علي التمويل، حيث يقدم بنك سامبا السعودي الكثير من التمويلات الشخصية الهامة، وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، فهو يقدم تمويل متوافر للمواطنين السعودين وأيضا المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتمويل لا يحتاج إلي كفيل وبدون فوائد، ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي بعد توافر الشروط التي سنوضحها كالتالي: