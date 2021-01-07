نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعتراض حساب المواطن علي الأهلية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية تعد واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من هذا البرنامج وذلك حتي يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة بالاعتراض علي نتائج القبول في الدفعات حيث في بعض الأوقات يتم رفض المستفيد بسبب وجود سجل تجاري أو عدم توافر احد الشروط.

اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

يسمح برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين بتقديم طلبات الاعتراض علي نتائج الدفعات وذلك في الحالة التي يتم رفض فيها لأحد الدفعات ويتمكن المواطن من تقديم الشكوي بداية من اليوم التالي التي يتم أعلان فيه النتيجة وحتي مرور ثلاث أشهر علي صرف هذه الدفعة ويتم مراجعة الطلب في فترة لا تتجاوز الشهر ويتم تقديم الشكاوى علي الموقع لإلكتروني للبرنامج.

طريقة تحديث حساب المواطن

يستلزم أن يقوم المستفيد بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بحسابة وذلك حتي يتمكن من عملية الحصول علي الدفعة الجديدة حيث يتم التحديث عن طريق إجراء التعليمات الأتية:

الذهاب إلي موقع برنامج حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

تكتب رقم الهوية ثم رقم السر لتسجيل الدخول في حسابك.

أختيار من القائمة الجانبية لصفحة الموقع البيانات الشخصية.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر التعديل علي البيانات.

تقوم بإدخال البيانات الحديثة لك ثم حذف البيانات القديمة.

بعد ذلك تقوم بتحديد عنوان السكن.

التحقق جيداً من البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

الضغط علي زر تحديث البيانات.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

تستطيع القيام بتقديم الشكوي وطلبات الاعتراض علي موقع حساب المواطن وذلك عبر الخطوات التي نقدمها لك في السطور التالية: