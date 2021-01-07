نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة للتمويل وشروط الحصول على السلفة بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة تمويل بدون تحويل راتب للأفراد في المملكة العربية السعودية، وتستمر المنصة في تقديم الخدمات لمن يخضع للشروط التي حددتها المنصة على الموقع الرسمي لها، ويكون بهامش ربح بسيط ويتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية كما جاء في التعريف الذي نشرته منصة سلفة، كما يوجد على المنصة طرق متميزة لسداد الأقساط تسهل على المقترض السداد دون أن يتعثر، وقد حصلت المنصة على التصريح من مؤسسة النقد العربي وقتها ، البنك المركزي السعودي حالياً، لتكون هي أول من يقدم هذه الخدمات في المملكة بالاعتماد على التقنيات الحديثة في التعامل، التي تسهل من الخطوات في تقديم الطلب واستيفاء الشروط والتحقق منها والحصول على منتج التمويل بكل سهولة.

أحد عروض التمويل المتميزة للأفراد هو ما تقدمه منصة سلفة الإلكترونية للتمويل، حيث يستطيع الفرد الحصول على القرض أو سلفته من غير تحول قيمة راتبه ، كما تشترط بعض الشركات والبنوك، ويمكن من يحصل على راتب بقيمة 3 آلاف ريال الحصول على القرض، وتصل القيمة المبدئية للسلفة من ألف ريال، وحتى 5 لآلاف ريال.

متطلبات تمويل منصة سلفة

أكدت منصة سلفة ان برنامج التمويل المقدم يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد حاجة من تحويل الراتب، ويستطيع الشخص المتقدم بالطلب الحصول على التمويل في غضون 15 دقيقة فقط، من وقد بدء تحرير الطلب، بعد الحصول على الموافقة الفورية، ثم التحويل لحساب المقترض البنكي الذي سيقوم بإدخاله، بعد أن يستوفي الشروط ويرفع المستندات التي توثق الطلب.

نأتي لطريقة سداد أقساط السلفة، فهناك عدة طرق متنوعة تتم وفق جدولة زمنية تراعي التزامات المقترض، كما أن الربح المنتظر يكون بسيط، حتى لا يثقل الأعباء على المقترض، وقد وصفته المنصة بالهامش التنافسي بالمقارنة بمثيلتها من المنصات التي تقدم الخدمات المشابهة، ويمكن الاستفادة بالمبلغ في إتمام معاملة للعميل، قد تكون طارئة، ولا يتوفر معه السيولة اللازمة.

تقديم طلب سلفة

قدم طلبك عبر رابط منصة سلفة، سجل الدخول علية ثم فعل الحساب، وادخل على الموقع وستجد خدمة تقديم الطلب، سيفتح لك نموذج به البيانات المطلوبة تسجيلها، والمستندات المطلوبة، استكمل الإجراء ثم ارسل الطلب، نقطة هامة وهي معرفة الشروط لقبول الطلب.