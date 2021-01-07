نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بدون فوائد أو كفيل وتقسيط 60 ألف من بنك التنمية الاجتماعية تعرف بالفيديو على الشروط والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بدون فوائد أو كفيل هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة تلك الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية وذلك من خلال من خلال تقديم تمويل شخصي سريع بدون فوائد أو رسوم إدارية وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن لبعض الفئات التي يحددها البنك بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر ،ويعتبر بنك التنمية الأجتماعية من أكبر وأهم المؤسسات المالية في المملكة التي تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد من محدود الدخل ومن جميع الشرائح الاقتصادية المختلفة في المملكة.

منتج آهل بدون فوائد أو كفيل من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بدون فوائد أو رسوم إدارية وبدون الحاجة إلى وجود كفيل ومبالغ تمويلية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما يوفر البنك للعملاء اللذين سبق لهم الحصول على المنتجات التمويلية الاجتماعية مثل قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف أو قرض الزواج فرصة الاستفادة من تمويل آهل وتقسيط مبلغ التمويل حتى 5 سنوات، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال مميزات منتج آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. منتج تمويلي بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل إلى 60 ألف ريال سعودي. تمويل لا يحتاج إلى رسوم إدارية أو فوائد. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل للرجال والنساء والعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمتقاعدين أيضاً. يمكن للمطلقة والمهجورة والأرملة والمتسبب الاستفادة من تمويل آهل. يتيح البنك للعملاء ممن مضى على إقفال تمويلهم السابق لدي البنك سنة واحد الحصول على منتج آهل.

طريقة التقديم على منتج آهل بدون فوائد والمستندات المطلوبة

يمكن للعميل التقديم على طلب الحصول على تمويل آهل المتاح لدي البنك بدون كفيل ولا رسوم إدارية أو فوائد عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وتعبئة نموذج طلب المنتج، وسوف نوضح في هذا المقال الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل المتاح لدي البنك بدون فوائد أو رسوم.

الهوية الوطنية للمتقدم. تقديم العنوان الوطني الخاص بالمتقدم. يجب توفر رقم حساب الايبان وذلك عند طلب التمويل. يجب تقديم رقم الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل في أبشر.

شروط الحصول على تمويل آهل بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية