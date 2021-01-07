نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بنك التسليف للاستعلام عن باقي الأقساط 1442.. الاستفسار عن باقي الاقساط وخطوات الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط بنك التسليف للاستعلام عن باقي الأقساط 1442 هو أكثر ما يشغل الكثير من مواطني المملكة السعودية في الوقت الحالي باعتبارها واحدة من الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الاطلاع على عدد الأقساط المتبقية وقيمتها لسداد قيمة القرض الذي حصل عليه المواطن من قبل البنك، وذلك لمساعده المستفيدين على تنظيم الأمور المالية الخاصة بهم وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية، كمان يمكن معرفة طريقة الحصول على قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف 1442، ويعد بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية هو المسؤول عن تقديم القروض المختلفة للمواطنين ومنهم قرض الأسرة وقرض الزواج وغيرهم.

رابط بنك التسليف للاستعلام عن باقي الأقساط

يقدم بنك التسليف إمكانية الاستعلام عن باقي الأقساط حول القرض الممنوح من البنك للعملاء من خلال الموقع الرسمي للبنك، وتأتي تلك الخدمة بهدف تعرف العميل على كافة الأقساط المتأخرة قبل موعدها لتنسيقها وتجهيزها والدفع في الموعد المحدد، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على المعلومات الخاصة بقرض العميل عن طريق الدخول على رابط بنك التسليف واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك التسليف.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة ببوابة نفاذ الوطني الموحد.

كتابة رمز التحقق المتغير.

قراءة جميع سياسات الموقع والموافقة عليها.

الضغط على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى كشف الحساب.

سيقوم الموقع بتوضيح كافة البيانات الخاصة بالعميل والقرض وعدد الأقساط المتبقية.

قروض بنك التسليف السعودي

كما يقدم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية عدد من القروض الميسرة والمختلفة للعملاء بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية بهدف تقديم المساعدة لأكبر عدد من المواطنين والعملاء، ومنهم قرض الأسرة الذي يقدمه البنك للأسر السعودية محدودة الدخل وأًصحاب الدخل القليل، كما يقدم البنك أيضًا قرض زواج يستهدف من خلاله الشباب المقبلين على الزواج وراتبهم الشهري لم يتخطى حاجز الـ 12500 ريال، وذلك بالإضافة إلى عدد من القروض الأخرى ومنها قرض ترميم المنزل والمخصص للأشخاص الذين يقيمون بمنازل متهالكة أو آيلة للسقوط وتحتاج للترميم أو إعادة البناء.

كما أن هناك قرض تمويل “آهل” و”كنف” وقد تم تخصيص الأول لمساعدة الأسر للحصول على حاجتها اليومية بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية والأسر محدودة الدخل، بينما يتم تقديم القرض الأخر للأسر الأكثر احتياجًا ومنهم الأرامل والمطلقات والأيتام، وغيرهم.