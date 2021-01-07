نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطلق خدمة الجواز الصحي للحاصلين على لقاحات كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تطلق خدمة الجواز الصحي للحاصلين على لقاحات كورونا، لقد أعلن وزير الصحة السعودي دكتور توفيق ربيعة اليوم الخميس الموافق 7 من شهر يناير الجاري عن إطلاق الوزارة خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا وذلك بهدف متابعة جميع الحاصلين على اللقاح الخاص (بكوفيد 19) أنهم أتموا جميع اللقاحات، وذلك للتأكد من أنهم أصبحوا محصنين من فيروس كورونا، ولقد أخذَ الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة الجرعة التانية من لقاح كوفيد 19 صباح أمس الأربعاء في مركز لقاحات كورونا بالعاصمة السعودية الرياض.

خدمة الجواز الصحي

لقد عبرت المملكة العربية السعودية من خلال إحدى مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن تعاون وزارة الصحة مع الهيئة السعودية “سدايا” هيئة البيانات والذكاء الأصطناعي في أطلاق خدمة الجواز الصحي، ولقد أعبر وزير الصحة عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين عن جهوده في توفير لقاح كوفيد 19، وجهوده أيضاً في أتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما عبر عن شكره لمجهودات شركة سدايا المتعاونة مع وزارة الصحة منذ بداية الجائحة، كما دعى الجميع بضرورة الإلتزام بإتباع جميع الإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الإجتماعي.

والذي يجب ذكره هو أن المملكة العربية السعودية تعد من أولى الدول في اصدار خدمة الجواز الصحي، كما تعتبر المملكة من أوائل الدول في الحرص على توفير لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دولياً، وذلك كله من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو من أهم التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، والكشف المبكر عن حالات فيروس كورونا، كما أنه يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين وتقديم نتائج القياس، كما يقدم معلومات حول المناطق المُتفشية بالوباء، لذا فيلزم على جميع المواطنين بتنزيل تطبيق توكلنا عبر هواتفهم الذكية، ولكي ينعم جميع مستخدمي توكلنا بجميع الخدمات المقدمة من قبل التطبيق يلزم عليه تفعيل خدمة تعريف الجوال لتوكلنا، ويرجع سبب ذلك هو أن التطبيق يعمل بشكل سليم من خلال رقم الهاتف المسجل في النظام الحكومي الموحد.