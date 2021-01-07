نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بنك الأهلي عبر برنامج على دفعات الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بنك الأهلي واحد من أهم العروض المميزة التي أطلقها البنك السعودي التجاري لجميع المتعاملين الراغبين في شراء المنتجات أو الجوالات عن طريق نظام التقسيط بدلًا من السداد كاش، ولكن مع ميزة الحصول على المنتج بسعر الكاش، ويمكن الحصول على تقسيط لعملاء الأهلي بسهولة من خلال برنامج على دفعات ضمن إطار آخر عروض البنك الأهلي التجاري، وذلك في حالة فتح حساب في البنك الأهلي.

تقسيط جوالات بنك الأهلي

تقسيط موبايلات بدون فوائد البنك الأهلي من الخدمات التي بحث عنها مرارًا عملاء البنك من أجل الحصول على الهواتف الذكية الحديثة ومنتجات كثيرة أخرى ولذلك إن كنت ترغب في الحصول على تقسيط الجوال فينبغي توافر الاشتراطات التالية بك:

أن تكون من عملاء البنك التجاري.

أن تكون حاصلًا على بطاقة ائتمانية صادرة رسميًا من البنك ومفعلة رسميًا أيضًا.

بالإضافة إلى استخدام البطاقة في العمليات الشرائية.

برنامج على دفعات تقسيط لعملاء الأهلي

من خلال تقسيط المشتريات الذي يقدمه لك البنك الأهلي، يمكن الحصول على أقساط ميسرة، من خلال نون أو سوق كوم والعديد من المتاجر الأخرى، بالإضافة إلى المحلات التجارية المشهورة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الجوالات.

ما هي مميزات برنامج على دفعات البنك الأهلي

تستطيع سداد أقساط شهرية متساوية، بالإضافة مرونة في السداد، والحصول على فرصة الرحلات الصيفية والمنتجعات بنظام التقسيط أيضًا.

شروط التقسيط في البنك الأهلي

لا بد أن يكون حجم المشتريات لا يقل عن ألفين ريال سعودي.

وكذلك الحد الأدنى للرواتب الشهرية التي يحصل عليها العملاء ينبغي ألا تقل عن 2500 ريال سعودي.

وعن معدلات النسبة السنوية، فإنه يتم حسابها على حسب الدخل.

خطة التقسيط من البنك الأهلي

وقد أتاح البنك الأهلي خطة التقسيط، سواء لمدة ثلاثة أشهر، أو لمدة ستة أشهر وفق التالي:

بطاقة التقسيط من البنك الأهلي التجاري

والجدير بالذكر أن بطاقة البنك الأهلي التجاري الخاصة بالتقسيط، متاحة من خلال ما يقرب من 32 مليون من المحلات التجارية، ويتوافر أعلى مستويات الأمان العالية في جميع معاملات التقسيط، ولا تكاليف إضافية أو رسوم لمن يرغب في الاستفادة من برنامج على دفعات من البنك الأهلي.