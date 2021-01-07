نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1442 وشروطه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1442 تقدم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والتي تعد من أهمها خدمة التأهيل الشامل، ويخص هذا الدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والفئات الضعيفة في مجتمع المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بصرف راتب لهذه الفئات بهدف مساعداتهم في تلبية احتياجاتهم وتحمل نفقات المعيشة وذلك تبعا لمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني في السعودية، وتقدم الدولة المتمثلة في وزارة العمل من خلال برنامج التأهيل الشامل بصرف دعم مالي يتم تحديده كل فئة علي حسب الحالة الصحية للمستفيد، كما وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في مستحقين الاستفادة من برنامج الدعم.



كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1442

وضعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات لتسجيل بشكل إلكتروني في برنامج التأهيل الشامل، وذلك ليتمكن المستفيد من الدعم الحصول علية بكل سهولة و يسر من خلال إتباع الخطوات التالية :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أنقر على زر إنشاء حساب جديد. على المتقدم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منه بشكل صحيح. قم بكتابة الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية في المربعات المخصصة لذلك. ادخل رمز التحقق المرئي، ثم أنقر على كلمة تسجيل. سوف يصلك على جوالك الذي تم إدخاله رسالة بها كلمة المرور. ادخل رقم الهوية ورقم المرور المرسل، وبعد ذلك أنقر على تسجيل الدخول. أنقر على زر طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة. قم بالضغط على أيقونة الدخول على الخدمة، وإدخال البيانات المطلوبة وبيانات الدخل الشهري، ثم النقر على أيقونة التالي. إدخال الحساب البنكي للمتقدم للإعانة،ويشترط أن يكون الحساب نشط وباسم طالب الإعانة. إرفاق التقرير الطبي الذي يثبت الحالة، ودرجة إعاقتها. و أخيرا سوف يصل للمتقدم رسالة تفيد بالتسجيل لطالب الإعانة، وتطلب منه التوجه إلى أقرب مركز تأهيل لتقديم الأوراق والمستندات.

شروط الـتأهيل الشامل

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بوضع عدة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم المقدم حيث جاءت هذة الشروط كالأتي:

أن يكون طالب الإعانة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديهم بعض المشاكل الصحية التي تمنع من مزاولة العمل. يجب أن يكون عمر طالب الإعانة لا يزيد عن 45 سنة، ولكن هناك بعض الحالات يتم منحها البرنامج في عمر أقل من ذلك . يمكن أن يحصل علي الدعم الشخص الذي تعرض لحادث في سن اقل من 45 سنة و أن يحضر ما يفيد بانه قد تعرض لحادث قبل تخطية السن المحدد. يشترط أن يكون طالب الإعانة من البرنامج مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. يلزم ألا يكون المتقدم مستفيد من الخدمات المقدمة من مراكز الإيواء. يشترط أن يكون الراتب الشهري لطالب الإعانة من الدعم في حالة عمله لا يزيد عن 2500 ريال سعودي للأعزب و3000 ريال سعودي للمتزوج.

والجدير بالذكر أن الوزارة حثت المستفدين من البرنامج على تحديث بياناتهم وكما إنها أوضحت طريقة وشروط تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية، وذلك ليصل الدعم لمستحقيه في جميع أنحاء المملكة السعودية.