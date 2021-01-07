نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز الصحي و تطبيق توكلنا تم إطلاقه الخاص باللقاح داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجواز الصحي لمتلقي جرعات كورونا وإطلاق تطبيق خاص لهذا الأمر داخل المملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة من تصريح للسيد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بالمشاركة مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي الهيئة المعروفة تحت مسمي سدايا ورئيس هذه الهيئة حالياً السيد الدكتور عبد الله الغامدي كما أنه سوف يتم خلال هذا التطبيق جميع الأمور المتعلقة بجرعات الفيروس covid 19 أو اللقاح وسيكون التطبيق متاح علي جميع الهواتف بعد التصريح الذي تم من معالي وزير الصحة السعودي ومن المعروف في جميع دول العالم أن شركة فايزر بيونتيك وقد قامت المملكة بإتاحة الخدمة أيضاً للمقيمين لكي يكون هذا الأمر بشكل يمثل جواز صحي .

الجواز الصحي وتصريحات معالي وزير الصحة بشأن تطبيق توكلنا بالمشاركة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي :-

قال السيد المسئول وزير الصحة السعودي السيد توفيق الربيعة في التصريحات التي قالها منذ ساعات قليلة وشاركته في التصريحات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بمشاركة المسئول السيد عبد الله الغامدي عن الهيئة بأن ما يتعلق خدمة جواز الصحي عبر تطبيق إلكتروني “توكلنا” الذي سيكون متاح لجميع مواطني المملكة العربية السعودية وبإطلاق هذا التطبيق الإلكتروني يكون هدفه التأكيد علي أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات التي تخص لقاح فيروس كورونا وقد أصبح الشخص الذي تلقي الجرعات بأنه تم تحصينه ضد الفيروس covid 19 .

إطلاق تطبيق توكلنا الخاص الجواز الصحي عبر الهواتف الذي سيخدم شريحة كبيرة من مواطنين المملكة العربية السعودية :-

كان من ضمن تصريحات السيد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بأن بإطلاق هذا التطبيق يكون قد أصبح من المعروف لدي جميع المواطنين بالدور الحكيم لقيادة المملكة العربية السعودية علي توفير جرعات اللقاح والذي قامت بإنتاجه الشركة الأمريكية فايزر بيونتيك ويهدف هذا التطبيق كما تم ذكرنا في مقدمة المقال بأنه سيمكن المواطنين من جواز صحي عبر هذا التطبيق لمن أكمل الجرعات الخاصة من لقاح covid 19 ويكون اللقاح آمن والذي تم أعتماده بشكل دولي وفي وقت يعتبر قياسي جداً ويتم إتاحته لكل المواطنين وأيضاً المقيمين وهذا الأمر قد ساهم في تميز المملكة العربية السعودية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في هذا السياق وأكملت المملكة بإطلاق هذا التطبيق .

السيد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة يتقدم بالشكر إلي “سدايا” وممثلها السيد عبد الله الغامدي :-

تقدم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بالشكر لهيئة سدايا والتي يرأسها السيد عبد الله الغامدي علي اكتمال تنفيذ تطبيق “توكلنا” وتعتبر سدايا الشريك الحكومي وجاء الشكر بسبب علي جهود الهيئة التي تعهدنا بأنها كانت وما زالت تساند وزارة الصحة السعودية وإطلاق تطبيق توكلنا سوف يخدم فئات كثيرة كما جاء الشكر أيضاً من الوزير علي كمية الإسهامات التي ساهمت وقامت بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا والتي تم التصريح عنها بانها أطلقت اليوم والتي تختص بأن تعكس الحالة الطبية “محصن” لمن هم قد أتموا أخذ جرعات اللقاح .

تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تحت أسم “توكلنا” من “سدايا” :-

أكد السيد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبد الله الغامدي أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أوائل الدول التي تمكنت بمجهوداتها والمتمثلة في وزارة الصحة بأنه قد تمكنت من أنها تواجه الفيروس كما قال أيضاً بان السعودية هي من أوائل الدول التي أطلقت خدمة الجواز الصحي والمتمثل في التطبيق الذي تم إطلاقه اليوم “توكلنا” بالمشاركة مع هيئة “سدايا” وهذه الخدمة من التطبيق الذي تم إطلاقه تم توفيرها للجهات الحكومية لكي يتم الاستفادة من تحقيق الهدف المرجو من مواجهة الجائحة وتحقي الأهداف التي تسعي إليها .

الجواز الصحي الذي أكدت من خلاله وزارة الصحة السعودية أن هذه الخدمة سوف تكون متاحة عبر التطبيق الذي تم إطلاقه “توكلنا” بالمشاركة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح covid 19 من شركة فايزر بيونتيك ويتم التأكد من أن الشخص الحائز علي هذا الجواز يكون محصن من العدوي وبالتالي يكون مسموح له من السفر والتنقل إلي أي مكان سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارج البلاد .