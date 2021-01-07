مسؤول بالموارد البشرية يوضح كيف يتم اختيار المهن للتوطين ويمثل بالمحاسبة

بلادي – الرياض :

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، غازي الشهراني، المعايير التي تعتمد عليها الوزارة لتوطين مهنة دون أخرى.

وقال الشهراني، في مقابلة مع قناة “الشرق”، إن وكالة التوطين تقوم بتحليل عدد الباحثين عن عمل في التخصص المستهدف، ومن ثم تضع الآلية التي تسمح بدخولهم لسوق العمل دون أن يكون هناك تأثير سلبي على الشركات.

ومثّل على ذلك بأنه قبل صدور قرار توطين مهنة المحاسبة كان لدى الوزارة قرابة 10 آلاف شاب سعودي يبحثون عن عمل في هذا التخصص، وبالمقابل يوجد في السوق 165 ألف محاسب يعملون في السوق، منهم 40 ألف شاب سعودي.

وأضاف الشهراني أن وكالة التوطين قامت بوضع الآلية والمعادلة الرياضية التي تسمح بدخول العشرة آلاف شاب سعودي الباحثين عن العمل في هذا المجال إلى سوق العمل خلال سنة بدون حدوث أي تأثير سلبي على الشركات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت فترة كافية لاختيار الشباب المؤهلين، ثم تبدأ مرحلة التدريب على رأس العمل في شركات القطاع الخاص، كما حدث في المهن السابقة، كالصيدلة والهندسة وغيرهما، مؤكدا أن القرار يستهدف توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل.