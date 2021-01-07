بعد تويتر.. فيسبوك يحظر حساب ترامب لأجل غير مسمى

بلادي – الرياض :

قررت شركة فيسبوك حظر حسابي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في (فيسبوك) و(إنستغرام) “إلى أجل غير مسمى”، وذلك ردا على خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد وتسبب في أحداث شغب يوم أمس الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”، مارك زوكربرغ، إن الأحداث المروعة في الساعات الـ24 الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن.

وأضاف، نعتقد أن السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، لذلك، نقوم بتمديد الحظر الذي فرضناه على حسابيه في (فيسبوك) و(إنستغرام) إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة.

وكانت شركة تويتر اتخذت خطوة مماثلة أمس الأربعاء، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي للاحتجاج على التصديق على نتيجة الانتخابات الأمريكية.