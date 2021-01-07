“البيئة” تدعم قطاعي الدواجن والثروة السمكية بـ 67 مليون ريال

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدورة الـ 12 لبرنامج دعم قطاع الدواجن، والدورة الـ 4 لقطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة. وأوضحت أن قيمة الدعم لهذه الدورة لقطاع الدواجن تزيد على 59 مليون ريال، ولقطاع الثروة السمكية ما يزيد على 8 ملايين ريال. وأشارت إلى أن إجمالي الدعم لقطاع الدواجن بلغ أكثر من 664 مليون ريال، فيما بلغ الإجمالي للثروة السمكية أكثر من 57 مليون ريال.

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