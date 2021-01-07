القبض على قائد شاحنة لتهوره وتخطي المركبات بالمسار الأيمن

بلادي – الرياض : ألقت الإدارة العامة للمرور بالطائف القبض على قائد شاحنة مخصصة لترحيل البلوك الأسمنتي لقيادته بتهور. وأوضحت اليوم (الخميس) أنه تم تحويل المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان قائد الشاحنة ظهر في مقطع فيديو يتخطى السيارات بالمسار الأيمن.

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