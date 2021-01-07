“سدايا”: بعد تلقي جرعتي اللقاح تتحول حالة المستخدم في “توكلنا” إلى “محصّن”

بلادي – الرياض :

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن خدمة الجواز الصحي تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا.

وأوضحت أن استعراض البيانات يكون بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى “مُحصن”.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أعلن اليوم (الخميس) عن تدشين خدمة الجواز الصحي لمتابعة متلقي اللقاح وحالتهم الصحية.