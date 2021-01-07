بلادي – الرياض :
أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن خدمة الجواز الصحي تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا.
وأوضحت أن استعراض البيانات يكون بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى “مُحصن”.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أعلن اليوم (الخميس) عن تدشين خدمة الجواز الصحي لمتابعة متلقي اللقاح وحالتهم الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سدايا”: بعد تلقي جرعتي اللقاح تتحول حالة المستخدم في “توكلنا” إلى “محصّن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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