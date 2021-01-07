“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 منتجات حناء لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات

بلادي – الرياض :

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 منتجات من الحناء بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 3 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.