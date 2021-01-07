وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.