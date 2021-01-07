حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة: أمطار رعدية على معظم المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وأوضح أنه يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأضاف أن تلك المناطق هي مكة المكرمة والباحة وعسير، وتشمل السواحل منها، وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة والشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.