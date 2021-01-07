نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية الجديد وطريقة التسجيل به في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية الجديد، يعتبر واحد من أحدث خدمات المملكة العربية السعودية المقدمة للمواطنين هو صندوق التنمية العقارية الجديد، وتم توفيره لما يتفق مع رؤية 2030 للمملكة حتى يتوافق مع الظروف الحالية للتنمية بالسعودية وتحقيقًا للنظرة المستقبلية من المواطنين لامتلاك العقارات، نوضح طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقارية الجديد.

صندوق التنمية العقارية الجديد

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يشمل لحوالي 15 مادة جديدة تشمل:

ضمانات للحصول على القرض.

رأس مال الصندوق.

إنشاء الصندوق.

إدارة الصندوق.

ممارسة أعمال صندوق التنمية العقارية.

الحصول على القروض وتقديمها وسدادها ودفعها.

ويسعى الصندوق لتنفيذ العديد من الخدمات بالمملكة العربية السعودية منها ما سوف يساعد في تطوير المدن، وتوفير قروض طويلة أو متوسطة الأمد للعملاء، إقامة مجموعة سكنية للمواطنين بالتعاون مع المؤسسات بالسعودية.

قروض صندوق التنمية العقارية الجديد

يقدم الصندوق بعض من القروض منها:

قرض عقاري.

قرض دراسي.

قرض بطاقات ائتمان.

قرض زواج.

قرض كنف.

قرض شخصي.

قرض مدعوم.

كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقارية

للراغبين في التسجيل بنظام صندوق التنمية العقارية الجديد يمكن اتباع التالي:

التوجه لموقع صندوق التنمية العقارية. اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها نضغط على خدمات المواطنين. ومن ثم يتم تسجيل الدخول، والضغط على تبويب إنشاء حساب. يطلب الموقع لتسجيل الدخول الجديد ملئ البينات المطلوبة والضغط على تحقق بعد ذلك. بعد التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة يتم الضغط على إرسال. يجب كتابة رمز التفعيل والضغط على تفعيل بعد ذلك.

شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية

في حالة الرغبة في الحصول على قرض من نظام صندوق التنمية الجديد يجب توافر الشروط التالية: