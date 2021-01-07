كيفية الحصول على الهوية الرقمية من خلال تطبيق ابشر

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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على الهوية الرقمية من خلال تطبيق أبشر، من خلال أحد المنصات الإلكترونية وهي منصة ابشر المعروفة قد قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، للقيام بعملية تطوير التحول الرقمي وكذلك التعاملات الإلكترونية المختلفة، وذلك من خلال وزارة الداخلية المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه قد أصبح من السهل القيام بتحميل هذا التطبيق المشهور على التليفونات المحمول وهو تطبيق أبشر وذلك من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من الهوية الرقمية.

تطبيق أبشر أفراد الجديد

يعتبر تطبيق أبشر أفراد الجديد من التطبيقات المعروفة والمشهورة والتي قد قام بتحميلها العديد من الأشخاص نظراً لأهميتة، ومن الممكن لأن هذا التطبيق الجديد ( تطبيق أبشر للأفراد) قد تم إطلاق نسخة رقمية معينة من خلال التطبيق، ويمكن القيام بتحميل هذا التطبيق على جميع أجهزة الموبايل الاندرويد وكذلك أجهزة الابل المختلفة، ويتم تحميل التطبيق بكل سهولة من خلال أحد الروابط الموضحة على الصفحة الرسمية الخاصة بالتطبيق، ومن خلال الدخول إلى الرابط سنتعرف على جميع الخطوات التي تليها من كتابة بيانات واتباع الخطوات، وهذا ما قد تم تأكيده من خلال الأحوال المدنية وذلك من أجل تحقيق الاستفادة الكبيرة من الهوية الرقمية.

المركز الوطني للمعلومات

من خلال التعامل مع مركز المعلومات الوطني قد تم إيضاح شئ مهم جدًا وهو أنه قد أصبحت الهوية الرقمية متاحة في موقع الوزارة الخاص(وزارة الداخلية)، وأصبح من السهل أن ندخل على الموقع ونقوم بالتسجيل فيه كما وضحنا سابقًا، بالإضافة إلى أنه قد تم إيضاح بعض الأمور من خلال النقيب ناصر بن مسلط أن هذه الهوية التي تعرف بهوية المقيم ستقوم بتسهيل العديد من الأمور منها على سبيل المثال أنها ستقوم بتسهيل عملية التحقيق الخاصة بهوية حامليها، وإن لم يكن بعض المقيمين حاملاً لهذه الهوية سيتم الإعلان عن بعض الأمور الخاصة بالهوية فمثلاً يجب أن يعطي أوصاف هذه الهوية أو أرقامها ومن الممكن من خلال التطبيق أن يتم التعرف عليها، ومن هنا كان لهذا التطبيق( تطبيق أبشر) دور كبير في تسهيل التعرف على الهوية الرقمية الخاصة بكل مقيم، وكما تحدثنا سابقًا أنه يمكن تحميل هذا التطبيق من خلال الرابط الموجود على صفحتنا.