نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز الصحي السعودي من “سدايا” “توكلنا” خدمة جديدة لمتلقي لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجواز الصحي السعودي هو خدمة جديدة تقدمها “سدايا” عبر تطبيق “توكلنا”، وتستهدف الخدمة من تلقوا لقاح فيروس كورونا من الجنسين، حيث تسمح بالتأكد من سلامة الفرد وتحصنه ضد الفيروس بشكل كلي، وهذا يتم من خلال نظام إلكتروني شامل، زقد أُطلقت الخدمة بموافقة الدكتورر توفقيق الربيعة وزير الصحة السعودي، باتعاون مع الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي “سدايا”، ومن ناحيته أعرب رئيس سدايا عن كامل التقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لما يؤديانه من رعاية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا.

الجواز الصحي السعودي من “سدايا” “توكلنا” خدمة جديدة لمتلقي لقاح كورونا

من خلال خدمة الجواز الصحي يظهر في البيانات الصحية للمواطن “محصن” عند تلقيه لقاح فايزر ضد فيروس “COVID 19″، وبهذا تمكن الخدمة المسافرين من إنهاء إجراءات السفربشكل أسرع، كذلك من خلال الخدمة ستتمكن السلطات الصحية في مختلف المطارات من التيقن من خلو المسافر من عدوى كورنا، وأنه قد أنهى كامل الجرعات، ووضحت وزارة الصحة أن الخدمة تقتصر على هؤلاء الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بصفة رسمية، وبهذا يمكن لمن تلقى اللقاح السفر بأمان بعض تحصنه من الفيروس.

اطلاق خدمة الجواز الصحي السعودي الجديدة عبر تطبيق توكلنا

أعلن رئيس سدايا في مؤتمر خاص، أن الجواز الصحي السعودي يتم إصدره آليًا بعد إستكمال تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وباالتالي يتم إدخاله على نظام بيانات وزارة الصحة، وبشكل مباشر خلال ثوانٍ معدودة تظهر البيانات والشهادة من خلال تطبيق توكلنا، كما أعرب معاليه عن إمتنانه من كون المملكة العربية السعودية من أولى البلدان التي أصدرت هذا النظام.

الجواز الصحي لمتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

قد إنطلقت مؤخرًا حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا من خلال تطبيق صحتي، وهذا بعد أن وصلت جرعات لقاح فايزر إلى السعودية، وعلى الفور فتحت وزارة الصحة باب التسجيل لتلقي اللقاح وفقًا للأولوية والأكثر أحقية، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المسجلين في تطبيق صحتي لتلقي اللقاح قد تجاوز المليون، وقد أكد سيادته أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا، وتبعه تأكيده على ضرورة التسجيل المبكر للفئات ذات الأولوية الأعلى، وأكمل قائلًا أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تلقاها المواطنون حتى الآن هو 137،862 جرعة.

وقد تلقى توفيق الربيعة وزير الصحة الجرعة الثانية من اللقاح في مركز اللقاحات في العاصمة الرياض، وقد صرح الوزير أن اللقاح مناسب لمن هم فوق الـ 18 عام، هذا وتناشد وزارة الصحة السعودية المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي للفايرس، خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة منه، حيث قامت المملكة بتوفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تساعد في حل الأزمة، كما تقدم سدايا تحديثات مستمرة للتطبيقات الحكومية الخدمية.

وبهذا نكون قدمنا لكم كل ما يخص خدمة الجواز الصحي السعودي الجديدة، التي أطلقت بالتعاون ما بين وزارة الصحة وسدايا، وهذا يتم عبر تطبيق توكلنا، بعد تلقي المسجلين في تطبيق صحتي للقاح فيروس كورونا كوفيد 19.