- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1442 بجميع محافظات المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب فقط عن طريق الشركة السعودية للكهرباء حيث عملت جاهده لكى توفر خدمات وتطورات عن طريق الأنترنت بعمل تطبيق الأجهزة الذكية التي يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلك ودفعها عن طريق التطبيق أو الموقع الخاص بالشركة وانت جالس بالمنزل وفي أي وقت بطريقة سهلة وبسيطة جدا
معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب
وفرت شركة السعودية للكهرباء تطبيق يمكنك من خلاله استعراض واستعلام عن الفاتورة عن طريق رقم الحساب أو الهوية، أو معرفة حاله الطلب عن طريق رقم الطلب، ومتوفر أيضا في التطبيق استعراض مكاتب الخدمات مع معرفة طريق الوصول، متوفر خدمة الرسائل الجوال القصيرة والفاتورة الإلكترونية.
- قم الآن بتحميل تطبيق (الكهرباء) إذا كان هاتفك اندرويد.
- قم الآن بتحميل تطبيق (الكهرباء) إذا كان هاتفك أيفون.
خدمة الفاتورة الإلكترونية
هي خدمة أضافية متوفرة للحصول على فاتورتك الكهرباء من خلال البريد الإلكتروني حيث يستطيع المواطن معرفة الإشعارات الدورية بنزول الفاتورة أو معرفة موعد فصل الخدمة في حالة لم يتم عملية سداد الفاتورة لمدة طويلة، وأيضا عندما تدفع الفاتورة سوف يتم إرسال لك إشعار بالسداد للأشتراك في الخدمة يجب أولا اتباع الخطوات الأتية:
- أولا الدخول على موقع خدمة الفاتورة الإلكترونية.
- وبعدها تعبئية البيانات مثل رقم الحساب.
- ثم كتابة البريد الإلكتروني.
- واختيار اللغة الذي يتم إرسال الأشعار بها إذا كانت عربية أو انجليزية.
- والضغط على كلمة تسجيل كما موضح في الصورة الأتية.
معرفة رقم حساب الكهرباء
يمكنك معرفة رقم الحساب عداد الكهرباء بكل سهولة الآن من خلال الخدمة الصوتية في شركة الكهرباء السعودية يجب اتباع الخطوات الأتية للحصول على رقم الحساب.
- أولا يجب الاتصال على خدمة العملاء للشركة على الرقم التالي 920001100
- ثم اضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية أو على رقم 2 لاختيار اللغة الانجليزية.
- ثم اضغط على رقم 1 للوصول إلى خدمات العامة.
- ثم اضغط على 0 للتواصل المباشر مع موظف خدمة العملاء.
- بعدها سوف يقوم موظف خدمة العملاء بتقديم لك رقم الحساب وكل الملومات التي تحتجاها في اقل من 5 دقائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1442 بجميع محافظات المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.