نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1442 بجميع محافظات المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب فقط عن طريق الشركة السعودية للكهرباء حيث عملت جاهده لكى توفر خدمات وتطورات عن طريق الأنترنت بعمل تطبيق الأجهزة الذكية التي يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلك ودفعها عن طريق التطبيق أو الموقع الخاص بالشركة وانت جالس بالمنزل وفي أي وقت بطريقة سهلة وبسيطة جدا

معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

وفرت شركة السعودية للكهرباء تطبيق يمكنك من خلاله استعراض واستعلام عن الفاتورة عن طريق رقم الحساب أو الهوية، أو معرفة حاله الطلب عن طريق رقم الطلب، ومتوفر أيضا في التطبيق استعراض مكاتب الخدمات مع معرفة طريق الوصول، متوفر خدمة الرسائل الجوال القصيرة والفاتورة الإلكترونية.

قم الآن بتحميل تطبيق (الكهرباء) إذا كان هاتفك اندرويد.

قم الآن بتحميل تطبيق (الكهرباء) إذا كان هاتفك أيفون.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة أضافية متوفرة للحصول على فاتورتك الكهرباء من خلال البريد الإلكتروني حيث يستطيع المواطن معرفة الإشعارات الدورية بنزول الفاتورة أو معرفة موعد فصل الخدمة في حالة لم يتم عملية سداد الفاتورة لمدة طويلة، وأيضا عندما تدفع الفاتورة سوف يتم إرسال لك إشعار بالسداد للأشتراك في الخدمة يجب أولا اتباع الخطوات الأتية:

أولا الدخول على موقع خدمة الفاتورة الإلكترونية.

وبعدها تعبئية البيانات مثل رقم الحساب.

ثم كتابة البريد الإلكتروني.

واختيار اللغة الذي يتم إرسال الأشعار بها إذا كانت عربية أو انجليزية.

والضغط على كلمة تسجيل كما موضح في الصورة الأتية.

معرفة رقم حساب الكهرباء

يمكنك معرفة رقم الحساب عداد الكهرباء بكل سهولة الآن من خلال الخدمة الصوتية في شركة الكهرباء السعودية يجب اتباع الخطوات الأتية للحصول على رقم الحساب.