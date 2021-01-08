نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة صادرة من وزارة الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة، تم إصدارها اليوم من قبل وزارة الصحة السعودية، وذلك بالتعاون مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والهدف الرئيسي من إطلاق هذه الخدمة، هو التأكد من أن المواطن أتمم جميع الجرعات المرتبطة بفيروس كورونا، وأصبح محصن تمامًا ضد الفيروس.

الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة

قام الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، والدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بتقديم كامل الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لرعايتهما لمواطني المملكة، والاهتمام الشديد والحرص على سلامة وصحة المواطن السعودي، وقد تمثل ذلك في الموافقة على إطلاق خدمة الجواز الصحي، والتي تحد من انتشار الفيروس، وذلك بعد الحرص من قبلهم على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتوفير اللقاح الآمن المعتمد دوليًا لجميع المواطنين، لحمايتهم ووقايتهم.

خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا

وخدمة الجواز الصحي يتم تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني توكلنا، ذلك التطبيق ذو التقنية المتقدمة، والذي يملك بنية رقمية ضخمة، ساهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق والمستفيدين منه، للخدمة التي يريدونها في وقت واحد، فيما يخص الجائحة، والخدمات الأخرى، فخدمة الجواز الصحي للمواطن، تضم البيانات الخاصة بالمواطن، وتاريخ أخذ اللقاح، وأن الشخص أصبح محصن ضد الفايروس، ويذكر أن توجه المملكة بقيادتها الحكيمة، نحو استخدام منصات التطبيقات الإلكترونية، لتخفيف وتسهيل حياة المواطن، هو إكمال لرؤية 2030م، والتي هدفها الأساسي جعل المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا، على كافة الأصعدة على مستوى العالم.

مميزات الجواز الصحي التابع لوزارة الصحة

ويذكر أن خدمة الجواز الصحي الذي تم تدشينها، لها العديد من المميزات كمثيلتها للعديد من الخدمات، التي وافق عليها القائمين على شؤون المملكة مثل مميزات هوية مقيم الرقمية وغيرها، ونذكر مميزات الجواز الصحي في النقاط التالية:

معرفة أن المواطن محصن حال توجهه لإنجاز أي إجراء في الجهات الحكومية.

تسهيل حركة المواطن، وممارسته لحياته الطبيعية، وأنه خالي تمامًا من العدوى.

الحد من انتشار الفيروس، في حال أن المواطن غير مدعوم بكلمة محصن المذكورة في الجواز الصحي.

محصن هي دليل المواطن على إكمال اللقاح

وقد أكدت تصريحات المسؤلين أن تطبيق توكلنا، تخطى عدد المسجلين به نحو 9.7 مليون مواطن، فالتطبيق الإلكتروني يضم أكثر من 30 خدمة مقدمة للمستخدم، وبعدد 7 لغات مختلفة، وعن خدمة الجواز الصحي، فهي تؤكد للجهات الحكومية المختلفة، أن الشخص محصن، وهذا دليل عى إكمال جميع جرعاته العلاجية ضد الفيروس، وأن باستطاعته العودة للحياة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار استمرارية التزام المواطن، بكافة الإجراءات الاحترازية، حتى بعد التطعيم.